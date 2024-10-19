В Украине убили Бейбутяна: он помогал проводить мобилизацию
20:44 2048
В пригороде Одессы был найден убитым глава украинского добровольного формирования, помогающего силовикам проводить мобилизацию, Геннадий Бейбутян, пишут украинские СМИ.
Тело бизнесмена с огнестрельными ранениями и его авто нашли на обочине дороги.
По данным украинских СМИ, группа Бейбутяна также выступала посредником в коррупционных схемах, связанных со взятками военкоматам для уклонения от службы.
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