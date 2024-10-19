Решено: российские деньги пойдут на оружие для Украины

Министры обороны Группы семи (G7) подтвердили намерение использовать экспроприированные доходы от активов РФ на вооружение и другие виды поддержки Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Об этом говорится в итоговом заявлении министерской встречи в Неаполе.

«Доходы от блокированных российских суверенных активов, блокированных в странах ЕС и других юрисдикциях, будут использованы на поддержку Украины, включая военную и бюджетную помощь, а также поддержку в восстановлении страны в краткосрочной и долгосрочной перспективе», - говорится в документе.

В заявлении не указываются конкретные масштабы этой помощи. Евросоюз в настоящее время работает над одобрением Киеву кредита в €35 млрд, который предполагается погашать за счет замороженных российских активов.

Министры обороны Группы семи пообещали Киеву поддерживать инициативы по подготовке и тренировке военных для восстановления боеспособности и регенерации подразделений украинской армии.

«Мы считаем первоочередным поддерживать обучение и тренировку украинских военных и сил безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе с учетом необходимости регенерации вооруженных сил и восстановления их боеспособности. Мы приветствуем усилия НАТО и ЕС в этом направлении», - говорится в документе.