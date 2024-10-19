Си Цзиньпин анонсирует новую войну

Глава КНР Си Цзиньпин призвал на этой неделе войска повысить готовность к войне. Данное заявление прозвучало спустя всего несколько дней после того, как Пекин провел крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня.

Во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Си Цзиньпин сказал, что военные должны "всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежные боевые возможности".

По его словам, солдаты должны "ужесточить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности".