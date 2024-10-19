Товарищ Ким отдаст Путину свои лучшие войска
В Украину могут перебросить Силы спецопераций КНДР, пишет британская газета The Telegraph.
Войска SOF являются «одним из самых секретных подразделений такого рода в мире».
В докладах западных аналитиков SOF называют «высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий».
Северокорейский спецназ численностью 200 тысяч личного состава располагает 12 легкими пехотными бригадами, тремя разведывательными подразделениями, тремя воздушно-десантными дивизиями и тремя снайперскими подразделениями.
Численность западных спецподразделений на порядки ниже. Считается, что британская SAS имеет всего 500 действующих солдат. Американские Delta Force насчитывает около 2000 действующих членов.
В то же время военные эксперты считают, что спецназ КНДР отстает в оборудовании для дешифровки сигналов и наведения, а также не имеет передовых взрывчатых веществ.