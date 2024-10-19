USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Товарищ Ким отдаст Путину свои лучшие войска

21:20 1232

В Украину могут перебросить Силы спецопераций КНДР, пишет британская газета The Telegraph.

Войска SOF являются «одним из самых секретных подразделений такого рода в мире».

В докладах западных аналитиков SOF называют «высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий».

Северокорейский спецназ численностью 200 тысяч личного состава располагает 12 легкими пехотными бригадами, тремя разведывательными подразделениями, тремя воздушно-десантными дивизиями и тремя снайперскими подразделениями.

Численность западных спецподразделений на порядки ниже. Считается, что британская SAS имеет всего 500 действующих солдат. Американские Delta Force насчитывает около 2000 действующих членов.

В то же время военные эксперты считают, что спецназ КНДР отстает в оборудовании для дешифровки сигналов и наведения, а также не имеет передовых взрывчатых веществ.

И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной горячая тема
21:35 1453
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 6566
Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает
Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает
16:38 6783
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 6487
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 8712
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 7054
Русские ставят на Тарлева
Русские ставят на Тарлева наша корреспонденция: Молдова кипит
13:19 3720
Товарищ Ким отдаст Путину свои лучшие войска
Товарищ Ким отдаст Путину свои лучшие войска
21:20 1233
Си Цзиньпин анонсирует новую войну
Си Цзиньпин анонсирует новую войну
21:13 2229
Турция и Германия смотрят на войну в Украине под одним углом
Турция и Германия смотрят на войну в Украине под одним углом ОБНОВЛЕНО 20:07
20:07 3597
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания фото, обновлено 17:33
17:33 8955

ЭТО ВАЖНО

И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной горячая тема
21:35 1453
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
13:41 6566
Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает
Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает
16:38 6783
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
12:51 6487
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
11:06 8712
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
08:23 7054
Русские ставят на Тарлева
Русские ставят на Тарлева наша корреспонденция: Молдова кипит
13:19 3720
Товарищ Ким отдаст Путину свои лучшие войска
Товарищ Ким отдаст Путину свои лучшие войска
21:20 1233
Си Цзиньпин анонсирует новую войну
Си Цзиньпин анонсирует новую войну
21:13 2229
Турция и Германия смотрят на войну в Украине под одним углом
Турция и Германия смотрят на войну в Украине под одним углом ОБНОВЛЕНО 20:07
20:07 3597
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания
В скандинавских баталиях в Баку победила Дания фото, обновлено 17:33
17:33 8955
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться