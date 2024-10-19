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И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной

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Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии
21:35 1455

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана под предлогом обнаружения «карантинных объектов».

Вялотекущая торговая война между Астаной и Москвой началась чуть больше месяца назад, когда выяснилось, что на сельхозпродукцию Казахстана «случился урожай», и сосед России готов продавать ее много и дешевле.

Что, естественно, не могло порадовать российских сельхозолигархов, у которых такого урожая не случилось, и они, заранее предупредив россиян о росте цен на сельхозпродукцию, «недород у нас, и рады бы, но дешевле продавать никак», приготовились получать дополнительные прибыли от того, что цены поползут вверх.

И томаты, перцы, пшеница и прочие дыни – это только «цветочки» в списке наказаний, которые Москва готовит Астане

Когда все это началось, представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов назвал складывающуюся ситуацию «близостью торговой войны», а местные СМИ сообщали, что в России действует негласная установка, по которой пограничные службы и руководство Российских железных дорог отказывают в ввозе казахстанской сельхозпродукции в России и мешают их транзиту.

Ситуация могла развиваться тягуче и вяло, и ничто не предвещало, что какая-то из сторон будет делать резкие шаги, в одном ЕАЭС состоим, все-таки, как-то сумеем договориться. Может, так бы все ничем и закончилось, а об этой истории благополучно бы все забыли – но тут в дело вмешалась высокая политика.

Двое суток назад пресс-служба президента Казахстана заявила, что страна «в обозримом будущем» воздержится от вступления в БРИКС, несмотря на поступившие от Москвы предложения.

Не прошло и суток, как в бой кинулся Россельхознадзор, который не стал мелочиться и объявил ввоз томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана – «угрозой фитосанитарной безопасности России». Связь между этими событиями совершенно очевидна, да никто ее всерьез и не собирается отрицать, и так все понятно.

Намерения российского руководства в отношении БРИКС - этой то ли организации, то ли структуры окончательно определились: создать из нее некое анти-НАТО, «движение глобального Юга для противостояния коллективному Западу»

Своим заявлением по поводу вступления в БРИКС президент Токаев привел Кремль в бешенство. Намерения российского руководства в отношении этой то ли организации, то ли структуры окончательно определились: создать из нее некое анти-НАТО, «движение глобального Юга для противостояния коллективному Западу». В первую очередь этим и объясняется попытка затащить туда как можно больше стран, чтобы показать: «никакой изоляции России не существует, смотрите, сколько стран идут с нами [читай – Москвой] вместе».

А Касым-Жомарт Кемелевич Токаев взял и эту интригу поломал, показав, что совершенно не обязательно раствориться среди полутора-двух десятков государств, попавших в воронку БРИКС и желающих туда вступить. Что многовекторность в современном мире – это «наше все» для «средних мировых держав», новый термин, введенный недавно в оборот немецкими исследователями, под который попадают Турция, Израиль, Индия и Казахстан.

Кремль навязывает миру свое видение двух враждующих полюсов – условных Юга и Запада, а президент Токаев говорит: «Не надо выбирать одну из сторон, нужно использовать в интересах собственного развития те сильные стороны, которые есть у каждой из них». И подает пример того, как это можно реализовать. И тем, что опирается не только на китайский «Пояс и Путь», но и на стратегию ЕС «Глобальные ворота». И тем, что продемонстрировал, что приглашение в БРИКС – это то, от чего можно и отказаться. Чтобы не пришлось играть по чужим правилам на чужом поле.

Веское слово Аркадия Дубнова

«Стремление Токаева сохранить геополитическую субъектность, а не раствориться среди полутора-двух десятков государств, которых затягивают в БРИКС, на мой взгляд, - важная лидерская заявка, за которой могут последовать и другие приглашенные на саммит в Казань, в том числе страны СНГ», - тонко подметил блестящий эксперт по Центральной Азии и профессионал высшей пробы, которых сейчас в России по пальцам пересчитать, Аркадий Дубнов.

А раз так – то и наказан он, по мнению Кремля, должен быть примерно-показательно, чтобы другим неповадно было. И томаты, перцы, пшеница и прочие дыни – это только «цветочки» в списке наказаний, которые Москва готовит Астане. Хотя – может, и одумается, сделает вид, что не больно-то и хотелось. И затаится, чтобы когда-нибудь это президенту Токаеву припомнить.

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