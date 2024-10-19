И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана под предлогом обнаружения «карантинных объектов». Вялотекущая торговая война между Астаной и Москвой началась чуть больше месяца назад, когда выяснилось, что на сельхозпродукцию Казахстана «случился урожай», и сосед России готов продавать ее много и дешевле. Что, естественно, не могло порадовать российских сельхозолигархов, у которых такого урожая не случилось, и они, заранее предупредив россиян о росте цен на сельхозпродукцию, «недород у нас, и рады бы, но дешевле продавать никак», приготовились получать дополнительные прибыли от того, что цены поползут вверх.

Когда все это началось, представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов назвал складывающуюся ситуацию «близостью торговой войны», а местные СМИ сообщали, что в России действует негласная установка, по которой пограничные службы и руководство Российских железных дорог отказывают в ввозе казахстанской сельхозпродукции в России и мешают их транзиту. Ситуация могла развиваться тягуче и вяло, и ничто не предвещало, что какая-то из сторон будет делать резкие шаги, в одном ЕАЭС состоим, все-таки, как-то сумеем договориться. Может, так бы все ничем и закончилось, а об этой истории благополучно бы все забыли – но тут в дело вмешалась высокая политика. Двое суток назад пресс-служба президента Казахстана заявила, что страна «в обозримом будущем» воздержится от вступления в БРИКС, несмотря на поступившие от Москвы предложения. Не прошло и суток, как в бой кинулся Россельхознадзор, который не стал мелочиться и объявил ввоз томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана – «угрозой фитосанитарной безопасности России». Связь между этими событиями совершенно очевидна, да никто ее всерьез и не собирается отрицать, и так все понятно.

Своим заявлением по поводу вступления в БРИКС президент Токаев привел Кремль в бешенство. Намерения российского руководства в отношении этой то ли организации, то ли структуры окончательно определились: создать из нее некое анти-НАТО, «движение глобального Юга для противостояния коллективному Западу». В первую очередь этим и объясняется попытка затащить туда как можно больше стран, чтобы показать: «никакой изоляции России не существует, смотрите, сколько стран идут с нами [читай – Москвой] вместе». А Касым-Жомарт Кемелевич Токаев взял и эту интригу поломал, показав, что совершенно не обязательно раствориться среди полутора-двух десятков государств, попавших в воронку БРИКС и желающих туда вступить. Что многовекторность в современном мире – это «наше все» для «средних мировых держав», новый термин, введенный недавно в оборот немецкими исследователями, под который попадают Турция, Израиль, Индия и Казахстан. Кремль навязывает миру свое видение двух враждующих полюсов – условных Юга и Запада, а президент Токаев говорит: «Не надо выбирать одну из сторон, нужно использовать в интересах собственного развития те сильные стороны, которые есть у каждой из них». И подает пример того, как это можно реализовать. И тем, что опирается не только на китайский «Пояс и Путь», но и на стратегию ЕС «Глобальные ворота». И тем, что продемонстрировал, что приглашение в БРИКС – это то, от чего можно и отказаться. Чтобы не пришлось играть по чужим правилам на чужом поле.