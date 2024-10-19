Кипрские банки недружественно ведут себя с россиянами

Доля российских клиентов в кипрских банках после начала полномасштабного вторжения России в Украину сократилась почти вдвое — до 0,35%, а объем депозитов из РФ снизился с 2,21% до 1,53% от общего объема вкладов. Этот спад напрямую связан с санкциями, введенными ООН, ЕС, США и Великобританией в ответ на войну, сообщает Associated Press, ссылаясь на данные кипрских финорганизаций.

С 2022 года из-за санкций количество клиентов банков Кипра из России, а также Украины сократилось на 13 тысяч, число счетов уменьшилось на 35 тысяч, что привело к потерям в размере 2 млрд евро.

Кипрские банки активно демонстрируют поворот к более жесткому контролю, дистанцируясь от прежних менее прозрачных практик, которые привлекали теневых вкладчиков, в том числе российских олигархов, пишет агентство. Местные чиновники в беседе с AP подчеркнули, что прозрачная финансовая система, свободная от таких операций, создаст условия для притока законных международных инвестиций.

В начале октября стало известно, что крупнейший банк Кипра — Bank of Cyprus — закрыл около 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 тысячам российских клиентов. «В 2014 году, когда началась санация клиентского портфеля, на россиян приходилось 4% наших клиентов. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — сообщил представитель банка Карен Ле Канну.

Весной 2023 года Bank of Cyprus объявил о намерении закрыть счета 4 тысяч российских клиентов, не проживающих в странах ЕС. Причиной этому стала приостановка членства России в FATF (Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в феврале 2023 года.

В начале февраля 2024 года еще один крупный кипрский банк — Hellenic — начал массово закрывать счета россиян, в том числе тех, кто имел кипрские документы. Закрытие также затронуло операционные компании этих клиентов. Банк не озвучил причины такого решения.

После аннексии Крыма, в период с 2014 по 2023 год, кипрские банки закрыли счета 90% российских клиентов, а объем депозитов из России сократился на 83%. В общей сложности обслуживание было прекращено для 72 тысяч физических и юридических лиц, в основном связанных с Россией.