Иванишвили обвинил оппозицию
22:07 307
Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили обвинил оппозицию в саботаже против государства.
«Коллективное «Нацдвижение», которое является последним прибежищем безродных преступников и криминальных элементов, стало главным фактором, препятствующим долгосрочному и стабильному развитию Грузии.
Учитывая узкопартийные политические интересы и задания иностранных партнеров, они готовы открыть в стране второй фронт», - сказал Иванишвили во время выступления перед жителями Кутаиси.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!