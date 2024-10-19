Как Москва вербовала агентов и готовила беспорядки

Журналисты молдавского издания Ziarul de Gardă провели практически детективное расследование деятельности пророссийской сети активистов в Молдове, созданной беглым молдавским олигархом Иланом Шором. Суть расследования издания Ziarul de Gardă заключалась в том, что его репортер, Мариута Нистор, создав в фотошопе поддельный паспорт на имя Аны Настас, сумела внедриться в сеть активистов Шора, где на протяжение трех месяцев фиксировала схемы вербовки людей на различные мероприятия, которые организовывал из Москвы беглый олигарх и его российские покровители.

Деньги поступают из Москвы,.. но комиссионные взимаются Почти 90 дней Мариута Нистор снимала скрытой камерой, как в сети циркулируют деньги, как вербуют и заманивают людей, работающих на Илана Шора и состоящих на службе у Москвы, а также другие не подлежащие огласке процессы, которые преследовали единственную цель - сменить европейский путь Молдовы, скомпрометировать референдум 20 октября и обеспечить голосами кандидата, которого поддерживает Шор. Все это время молдавская журналистка участвовала в так называемых митингах протеста, которые проводили в Молдове люди Шора, участвовала в предвыборных встречах с одним из кандидатов беглого олигарха, распространяла листовки с фейками о Европейском Союзе и ЕАЭС… На основе несуществующих персональных данных Мариута/Ана Настас стала обладательницей персонального счета в российском государственном банке «Промсвязьбанк», а спустя два месяца на службе у Шора ей по удостоверению личности с поддельными данными перечислили из Москвы «яблочки» (на сленге сети деньги – ред.) - 15 тысяч российских рублей (156 долларов). В итоге мнимая активистка получила за свою «работу» куда меньше денег, чем было обещано, поскольку по пути взимались «комиссионные сборы» — как банками, участвующими в транзакциях, так и лицами, которые ими занимались.

В октябре на счет Аны Настас было переведено еще 15 тысяч рублей. Все это время репортеру ZdG периодически звонили «из Москвы», чтобы поблагодарить за самоотверженную работу. При этом сеть Шора работала даже в тот день, когда полиция и прокуратура публично объявили о ее ликвидации, и о том, что в сети были выявлены около 130 тысяч граждан Молдовы, подкупленных ради голосования 20 октября. И среди них значилось также имя Аны Настас — героини расследования Мариуцы Нистор и команды ZdG. В игру вступают молдавские спецслужбы За три дня до президентских выборов главы полиции, прокуратуры и спецслужб сообщили, что была раскрыта ОПГ, которая готовила беспорядки накануне голосования. Глава молдавской полиции Виорел Чернэуцану, директор Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ и и.о. руководителя Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Виктор Фуртунэ провели совместную пресс-конференцию, где рассказали о результатах спецоперации, проходившей в течение минувших месяцев. По их словам, была выявлена организованная преступная группа (ОПГ), прошедшая подготовку за рубежом. Её задачами были провокации, массовые беспорядки, акты вандализма и неповиновения к выборам президента Молдовы и референдуму по вступлению в ЕС, назначенным на 20 октября. Силовики отчитались об изъятых в ходе обысков уликах и крупных денежных суммах. Есть задержанные – они дали показания. Деятельность ОПГ связывают с бежавшим из страны политиком и бизнесменом Иланом Шором.

Согласно данным полиции и СИБ, для этого вербовали молодежь и отправляли на спецподготовку в Россию и страны Восточной Европы, точнее – в Боснию и Герцеговину и в Сербию. По данным следствия, Илан Шор спонсировал через организацию «Евразия» молодежные туры с культурной программой, а в действительности это были поездки в тренировочные лагеря в Подмосковье, где только за июнь побывали 100 человек. Всего же силовики ведут речь о 10 турах и более чем 300 молодых гражданах Молдовы, прошедших особую подготовку за деньги олигарха Шора. Согласно следственной информации, задержанные сознались, что состояли в группе из 20 человек, а наняли их в России для совершения актов вандализма для дестабилизации в стране. Мишенью должны были стать госучреждения. Гонорар за облитые краской здания предполагался в размере 5 тысяч евро. Один из подозреваемых также сообщил на дознании, что имел поручение по вербовке молодых людей для дальнейшего прохождения подготовки в Москве. Им обещали платить впоследствии по 500 евро в месяц и премии за реализованные действия. Экспертная оценка Валериу Паша Комментируя для haqqin.az расследование журналистов ZdG, молдавский политолог Валериу Паша отметил, что функционирование в Молдове незаконной промосковской сети беглого олигарха свидетельствует о несостоятельности правоприменительных институтов Молдовы.

“К сожалению, это не первый случай, когда внешние силы безнаказанно орудуют во внутриполитических процессах Молдовы, - отметил Паша. - Сеть Шора действует в масштабах всей страны. Построена она по схеме политической партии, но завязана на незаконном финансировании». Говоря о выводах прогремевшего журналистского расследования ZdG, политолог отметил, что, во-первых, оно показало, что Россия не жалеет денег на вмешательство во внутренние процессы суверенных государств, цель которых – приведение к власти своих людей. «А во-вторых, нынешняя судебная система Молдовы является тем институтом, который создает условия для деятельности внешних сил, подкупающих голоса избирателей, - подчеркнул политолог. - В это трудно поверить, но методами подкупа и открытием счетов в российских банках в сеть Шора вовлечено до 10 процентов взрослого населения Молдовы! Да, прокуратура и следователи проводят расследования, предъявляют доказательства, собрали огромный обличительный материал, проводят задержания по фактам вмешательства России в избирательный процесс Молдовы… Но все это не получает правовую оценку в судах, которые спускают на тормозах работу прокуратуры. Поэтому активисты Шора и его московские покровители действуют так нагло и безнаказанно».