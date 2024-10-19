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Бывший вице-президент «ЮКОСа» выпал из окна и погиб

19 октября 2024, 22:25 2266

Бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев погиб в Москве. Как рассказал российским СМИ источник, Рогачев выпал из окна. Ему было 64 года.

Пострадавший скончался еще до приезда медиков на место происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Рогачев занимал ключевые посты в «ЮКОСе» в 90-е годы. Позднее он работал исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ», а также замгендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель».

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