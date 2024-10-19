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Британия разработала проект передачи Турции истребителей

19 октября 2024, 22:47 1239

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в субботу, что проект по возможной поставке Турции истребителей Eurofighter был разработан Великобританией и находится на ранней стадии, передает Reuters.

«Это то, что будет продолжать развиваться, но сейчас оно продвигается оттуда (из Великобритании)», - сказал он, когда его спросили о возможном продвижении по этому вопросу на пресс-конференции в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом британское правительство не ответило на просьбу прокомментировать этот вопрос.

В прошлом году турецкие власти заявили, что ведут переговоры с Великобританией и Испанией о покупке истребителей Eurofighter Typhoons. С тех пор Анкара сетовала на отсутствие прогресса в этом вопросе.

В четверг представитель Министерства обороны Турции сообщил, что Турция проводит технические работы, направленные на ускорение запланированной закупки истребителей.

Реактивные самолеты Eurofighter Typhoon построены консорциумом Германии, Великобритании, Италии и Испании, представленным компаниями Airbus, BAE Systems и Leonardo.

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