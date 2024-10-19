Экс-директор ЦРУ: «Мы не верили Путину, а зря»

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) не восприняло серьезно слова правителя России Владимира Путина, сказанные тогдашнему главе Белого дома Джорджу Бушу-младшему, о том, что "Украина - это даже не страна", а также его угрозы уничтожить Украину в случае попытки вступить в НАТО. Об этом в интервью Liga.net рассказал бывший директор ЦРУ, экс-министр обороны США Леон Панетта.

Он отметил, что в США не верили всему, что говорил Путин - в частности, и относительно его слов относительно бывших республик СССР, которые получили суверенитет.

"Среди прочего - об Украине. А зря. Мы всегда воспринимали бывшие республики СССР как суверенные, которые начали строить собственные государства после падения Берлинской стены и коллапса СССР. Эту государственность, по мнению лидеров Америки, нельзя было отменить ни тогда, ни в будущем", - сказал Панетта.

Также, по его словам, США могли сделать больше, чтобы помешать планам Путина напасть на Украину в 2014-м и в 2022-м году.

"Одна из черт Путина - он действует, если чувствует слабость. Когда увидел возможность, что может захватить Крым, - воспользовался. И не заплатил достаточную цену, что дало ему ложный месседж о США и НАТО. Так же он вторгся в Грузию, Сирию. Он атаковал избирательную систему в США и продолжает это делать. Америка не отвечает Путину достаточно. Он до сих пор воспринимает это как слабость и пользуется снова и снова", - констатировал политик.

В то же время Панетта подчеркнул, что для ЦРУ Путин всегда был врагом, первоочередным интересом которого является ослабление США:

"Нас со времени установления вертикали власти Путина в начале 2000-х больше всего волновало, что он пришел в Кремль, чтобы восстановить СССР. Видели, что он делал все в этом направлении".

При этом, как сказал экс-глава ЦРУ, Вашингтон пытался сохранить сильным НАТО.

"Альянс был основан после Второй мировой войны, чтобы Америка и европейские союзники не дали коммунизму распространиться по Европе. После 1991-го Альянс прежде всего существовал для сдерживания России", - резюмировал Панетта.