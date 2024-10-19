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Неожиданное заявление Симоняна: «Азербайджан следовал Уставу ООН!»

19 октября 2024, 23:32 1211

Азербайджан провел операцию в Карабахе на основе резолюций ООН, заявил председатель парламента Армении Ален Симонян в интервью армянской службе "Радио Свобода".

По его словам, армянская сторона не получила желаемой реакции от мирового сообщества во время второй Карабахской войны.

"Когда началась вторая Карабахская война, мы очень расстроились, потому что мир отреагировал на эту войну не так, как мы хотели. И причиной было еще и отсутствие легитимности, отсутствие легитимности с нашей стороны. Азербайджан провел операцию в Карабахе, по которой имел как минимум 3-4 резолюции ООН", - признался армянский спикер.

Симонян также отметил, что страны, враждебно настроенные по отношению к Армении и Азербайджану, хотят, чтобы мирные переговоры зашли в тупик.

"Мы не должны допустить, чтобы мирный процесс [между Ереваном и Баку] зашел в тупик. Именно этого хотят страны, которые враждебно настроены по отношению к Армении, а может быть, и к Азербайджану", - подчеркнул А.Симонян.

Он также коснулся предложения завершить переговоры по заключению мирного договора в рамках платформы "3+3".

"Я думаю, мы рассмотрим такой вариант, хотя я, честно говоря, не понимаю, зачем нам нужен какой-то другой формат, кроме того, который существовал или существует", - добавил армянский спикер.

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