Армения вновь «прогуляла» учения ОДКБ

В Таджикистане в период с 17 по 21 октября проводятся совместные учения стран ОДКБ, в которых принимает участие воинский контингент Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Общая численность участников учений, как отмечается, составляет около 1500 человек и 250 единиц военной и специальной техники, а также самолеты, вертолеты и БПЛА.

Согласно сообщению, в ходе учения отрабатываются вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.