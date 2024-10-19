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Армения вновь «прогуляла» учения ОДКБ

19 октября 2024, 23:56 148

В Таджикистане в период с 17 по 21 октября проводятся совместные учения стран ОДКБ, в которых принимает участие воинский контингент Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Общая численность участников учений, как отмечается, составляет около 1500 человек и 250 единиц военной и специальной техники, а также самолеты, вертолеты и БПЛА.

Согласно сообщению, в ходе учения отрабатываются вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

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