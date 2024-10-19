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Эрдоган готовит бурю в правительстве?

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
00:28 1228

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о грядущих изменениях в правительственном кабинете стали триггером бурных обсуждений в политических кругах Анкары, где, как и перед любой перестановкой в правительстве, возникают всевозможные теории заговора.

В частности, начались «ставки на министров». Политический истеблишмент Турции обсуждает, кто уйдет из кабинета, а кого именно назначат. При этом основой для версий является заявление Эрдогана, сделанное неделю назад.

«Возможно, изменения коснутся и заместителей председателя партии, - отметил тогда турецкий лидер. - Как вам известно, двое наших коллег-министров сами подали просьбу об отставке. Теперь же могут произойти некоторые изменения среди заместителей председателя партии и, в зависимости от ситуации, мы сделаем свои выводы по поводу состава Кабинета министров. Вполне вероятно, что там также будут определенные изменения».

Изменения в правительстве Турции происходят не в результате «игры ставок на министров», а исходя из политических предпочтений самого Реджепа Тайипа Эрдогана

Напомним, что после состоявшихся 31 марта муниципальных выборов Мехмет Озхасеки, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата, был заменен на Мурата Курума, а министра здравоохранения Фахреттина Коджа заменил профессор Камал Мемишоглу. Именно их имел в виду Эрдоган, когда говорил о двух министрах, попросивших об отставке. В целом же, в последнем послании президента Турции можно выделить два вероятных направления перестановок.

В первую очередь, это касается изменений в правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), ставших неизбежными после крайне болезненного поражения ПСР на последних муниципальных выборах. В настоящее время в местных отделениях партии проходят конгрессы, а в апреле-мае 2025 года планируется проведение большого общепартийного съезда.

По информации источников haqqin.az, планируется замена около 60 процентов руководящих структур партии, в том числе, глав отделений ПСР в Стамбуле и Анкаре. И хотя, как правило, вначале происходят ротации в партийном руководстве, а уже потом объявляется новый состав правительства, на сей раз неизвестно, будет ли данный процесс развиваться по привычному сценарию.

Изменения в правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) стали неизбежными после крайне болезненного поражения ПСР на последних муниципальных выборах

Что же касается возможных изменений в правительственном кабинете, то, формируя новый кабинет министров после прошлогодних президентских выборов, Эрдоган полностью обновил правительство, сохранив места только за двумя министрами. И хотя на сей раз кардинальных изменений не ожидается, не исключено, что еще до съезда ПСР могут быть заменены министры, работа которых вызывает в обществе недовольство.

Также вероятно, что за «ставками на министров», активно распространяемых в соцсетях, стоит не только заявление Эрдогана, но и позиция определенных лоббистских групп, которые с момента основания Турецкой Республики располагают значительным влиянием, используемым в своих интересах. И если эти закулисные силы хотят продавить отставку или, наоборот, назначение того или иного министра или государственного деятеля, они, как правило, стараются распространить эту информацию кулуарными методами, а в отдельных случаях не гнушаются элементами «черного пиара».

К примеру, внимание экспертов привлек тот факт, что в некоторых списках, просочившихся в социальные сети, отсутствует имя Али Ерликая - министра внутренних дел, считающегося одним из наиболее доверенных соратников Эрдогана. За последний год глава МВД Турции запомнился непримиримой борьбой с мафией, терроризмом и наркоторговлей. Можно без всяких преувеличений утверждать, что операции руководимой Ерликая турецкой полиции против транснациональной мафии как внутри страны, так и за ее пределами, были высоко оценены как общественностью, так и политической элитой Турции.

Али Ерликая расчищает "авгиевы конюшни"

Тем не менее, после заявления президента Эрдогана в социальных сетях появились три различных «черных списка министров», смысл которых заключается в том, что в ныне действующем кабинете якобы будут заменены до 80 процентов министров.

Анонимные составители этих «черных списков», позабыв очевидно, что Эрдоган уделяет особое внимание назначению в свои правительства министров-женщин, создали перечни без единой женской фамилии. В то же время, во всех списках неизменно фигурируют имена четырех министров - Хакана Фидана, Яшара Гюлера, Мехмета Шимшека и Мурата Курума.

Могут уйти все, но только не Шимшек с Фиданом

Вопреки теориям заговора, распространяемым в соцсетях, ведущие политические обозреватели уверены, что кардинальных изменений в работающем всего год правительстве Турции, не будет. По их мнению, слова Эрдогана о грядущих перестановках рассчитаны на продолжительный промежуток времени. Не говоря уже о том, что вряд ли кто-нибудь, кроме самого Эрдогана, владеет реальной информацией о возможных перестановках. Известно, что президент Турции, как правило, консультируется по поводу изменения состава Кабинета министров лишь с ближайшими доверенными лицами и принимает решение в удобное для него время.

Политологи, пристального наблюдающими за Эрдоганом на протяжение длительного времени, напоминают, что президент давно уже не проводит масштабных перестановок в правительстве. И если возникают проблемы в работе отдельных министров, то Эрдоган в рабочем порядке заменяет их новыми кандидатами. Они подчеркивают, что политическому стилю турецкого лидера чуждо принятие решений на основе виртуальной или недостоверной информации.

Следовательно, изменения в правительстве Турции происходят не в результате «игры ставок на министров», а исходя из политических предпочтений самого Реджепа Тайипа Эрдогана.

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