Эрдоган готовит бурю в правительстве?

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о грядущих изменениях в правительственном кабинете стали триггером бурных обсуждений в политических кругах Анкары, где, как и перед любой перестановкой в правительстве, возникают всевозможные теории заговора. В частности, начались «ставки на министров». Политический истеблишмент Турции обсуждает, кто уйдет из кабинета, а кого именно назначат. При этом основой для версий является заявление Эрдогана, сделанное неделю назад. «Возможно, изменения коснутся и заместителей председателя партии, - отметил тогда турецкий лидер. - Как вам известно, двое наших коллег-министров сами подали просьбу об отставке. Теперь же могут произойти некоторые изменения среди заместителей председателя партии и, в зависимости от ситуации, мы сделаем свои выводы по поводу состава Кабинета министров. Вполне вероятно, что там также будут определенные изменения».

Напомним, что после состоявшихся 31 марта муниципальных выборов Мехмет Озхасеки, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата, был заменен на Мурата Курума, а министра здравоохранения Фахреттина Коджа заменил профессор Камал Мемишоглу. Именно их имел в виду Эрдоган, когда говорил о двух министрах, попросивших об отставке. В целом же, в последнем послании президента Турции можно выделить два вероятных направления перестановок. В первую очередь, это касается изменений в правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), ставших неизбежными после крайне болезненного поражения ПСР на последних муниципальных выборах. В настоящее время в местных отделениях партии проходят конгрессы, а в апреле-мае 2025 года планируется проведение большого общепартийного съезда. По информации источников haqqin.az, планируется замена около 60 процентов руководящих структур партии, в том числе, глав отделений ПСР в Стамбуле и Анкаре. И хотя, как правило, вначале происходят ротации в партийном руководстве, а уже потом объявляется новый состав правительства, на сей раз неизвестно, будет ли данный процесс развиваться по привычному сценарию.

Что же касается возможных изменений в правительственном кабинете, то, формируя новый кабинет министров после прошлогодних президентских выборов, Эрдоган полностью обновил правительство, сохранив места только за двумя министрами. И хотя на сей раз кардинальных изменений не ожидается, не исключено, что еще до съезда ПСР могут быть заменены министры, работа которых вызывает в обществе недовольство. Также вероятно, что за «ставками на министров», активно распространяемых в соцсетях, стоит не только заявление Эрдогана, но и позиция определенных лоббистских групп, которые с момента основания Турецкой Республики располагают значительным влиянием, используемым в своих интересах. И если эти закулисные силы хотят продавить отставку или, наоборот, назначение того или иного министра или государственного деятеля, они, как правило, стараются распространить эту информацию кулуарными методами, а в отдельных случаях не гнушаются элементами «черного пиара». К примеру, внимание экспертов привлек тот факт, что в некоторых списках, просочившихся в социальные сети, отсутствует имя Али Ерликая - министра внутренних дел, считающегося одним из наиболее доверенных соратников Эрдогана. За последний год глава МВД Турции запомнился непримиримой борьбой с мафией, терроризмом и наркоторговлей. Можно без всяких преувеличений утверждать, что операции руководимой Ерликая турецкой полиции против транснациональной мафии как внутри страны, так и за ее пределами, были высоко оценены как общественностью, так и политической элитой Турции.

Тем не менее, после заявления президента Эрдогана в социальных сетях появились три различных «черных списка министров», смысл которых заключается в том, что в ныне действующем кабинете якобы будут заменены до 80 процентов министров. Анонимные составители этих «черных списков», позабыв очевидно, что Эрдоган уделяет особое внимание назначению в свои правительства министров-женщин, создали перечни без единой женской фамилии. В то же время, во всех списках неизменно фигурируют имена четырех министров - Хакана Фидана, Яшара Гюлера, Мехмета Шимшека и Мурата Курума.