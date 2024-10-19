USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

ИГИЛ готовил теракт в посольстве Израиля

01:10 321

В Берлине предотвращена попытка нападения на израильское посольство. Об этом сообщает Bild со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции Германии.

Отмечается, что сотрудники полиции по наводке иностранных спецслужб арестовали мужчину ливийского происхождения, который подозревался в связях с ИГИЛ.

Пока неясно каким образом планировалось нападение: с применением оружия или взрывчатки. В ходе обыска квартиры и автомобиля мужчины были изъяты телефон и другие электронные носители. По факту ведется расследование.

Российские города полыхают
Российские города полыхают видео
01:29 516
Иран о покушении на Нетаньяху
Иран о покушении на Нетаньяху обновлено 01:34
01:34 12282
Как Москва вербовала агентов и готовила беспорядки
Как Москва вербовала агентов и готовила беспорядки сенсационные факты из Кишинева
19 октября 2024, 22:04 3701
Неожиданное заявление Симоняна: «Азербайджан следовал Уставу ООН!»
Неожиданное заявление Симоняна: «Азербайджан следовал Уставу ООН!»
19 октября 2024, 23:32 3134
Экс-директор ЦРУ: «Мы не верили Путину, а зря»
Экс-директор ЦРУ: «Мы не верили Путину, а зря»
19 октября 2024, 23:08 3310
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной горячая тема
19 октября 2024, 21:35 4778
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
19 октября 2024, 13:41 7855
Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает
Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает
19 октября 2024, 16:38 8249
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
19 октября 2024, 12:51 7458
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
19 октября 2024, 11:06 9613
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
19 октября 2024, 08:23 7538

ЭТО ВАЖНО

Российские города полыхают
Российские города полыхают видео
01:29 516
Иран о покушении на Нетаньяху
Иран о покушении на Нетаньяху обновлено 01:34
01:34 12282
Как Москва вербовала агентов и готовила беспорядки
Как Москва вербовала агентов и готовила беспорядки сенсационные факты из Кишинева
19 октября 2024, 22:04 3701
Неожиданное заявление Симоняна: «Азербайджан следовал Уставу ООН!»
Неожиданное заявление Симоняна: «Азербайджан следовал Уставу ООН!»
19 октября 2024, 23:32 3134
Экс-директор ЦРУ: «Мы не верили Путину, а зря»
Экс-директор ЦРУ: «Мы не верили Путину, а зря»
19 октября 2024, 23:08 3310
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной горячая тема
19 октября 2024, 21:35 4778
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается
Одна половина Украины истекает кровью, другая – развлекается о гангрене войны
19 октября 2024, 13:41 7855
Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает
Экс-глава МИД Азербайджана раскрывает «тайны»: экс-консул в Стамбуле ему отвечает
19 октября 2024, 16:38 8249
Антихрист в шаге от победы
Антихрист в шаге от победы наша корреспонденция
19 октября 2024, 12:51 7458
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику
К радости Баку: армяне закупают у Индии военную технику наш комментарий
19 октября 2024, 11:06 9613
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина
12 тысяч солдат Ына умрут за Путина главная тема
19 октября 2024, 08:23 7538
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться