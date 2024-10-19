ИГИЛ готовил теракт в посольстве Израиля

В Берлине предотвращена попытка нападения на израильское посольство. Об этом сообщает Bild со ссылкой на Федеральное ведомство уголовной полиции Германии.

Отмечается, что сотрудники полиции по наводке иностранных спецслужб арестовали мужчину ливийского происхождения, который подозревался в связях с ИГИЛ.

Пока неясно каким образом планировалось нападение: с применением оружия или взрывчатки. В ходе обыска квартиры и автомобиля мужчины были изъяты телефон и другие электронные носители. По факту ведется расследование.