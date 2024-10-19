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Утекли секретные документы Пентагона

01:58 721

В США подтвердили слухи об утечке секретных документов Пентагона, касающихся планов Израиля по атаке на Иран. Как сообщает CNN, документы с грифом «Совершенно секретно» были опубликованы в сети 18 октября. В настоящее время проводится расследование инцидента.

В документах содержится информация о подготовке ЦАХАЛа к удару по Ирану, включая разработку дальнобойных ракет, учения по дозаправке самолетов в воздухе и тайные операции с использованием дронов.

Несмотря на утечку, американские чиновники уверяют, что планы Израиля по нанесению удара по Ирану остаются неизменными.

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