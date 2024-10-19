У «Боинга» продолжается черная полоса

Американская корпорация Boeing никак не может выйти из затяжного кризиса. Пришло сообщение, что руководство компании и профсоюз – Международная ассоциация машиностроителей и аэрокосмических работников не смогли договориться о повышении зарплаты. Когда переговоры возобновятся, неизвестно, что еще повышает запредельный уровень неопределенности, нависший над мировым аэрокосмическим гигантом. В сентябре истек срок десятилетнего моратория на повышение зарплат. В 2014 году руководство корпорации, озабоченное экономией средств, добилось своего. Но вот теперь, в крайне неудачное время, к проблеме пришлось вернуться. 13 сентября больше 30 тысяч работников в Сиэтле и Портленде начали забастовку, требуя повысить зарплату сразу на 40% и возобновить пенсии с дополнительными выплатами. Boeing предложил сойтись на 25%, но этот компромисс не прошел.

Дела в корпорации идут весьма нездорово. Акции компании потеряли около 40% стоимости с начала года. Длительная забастовка бьет еще и по инвестиционному рейтингу компании, который сейчас на минимальных значениях. В то же время Boeing пытается выйти из кризиса и планирует привлечь от 15 до 25 миллиардов долларов за счет продажи акций, заключает новые кредитные соглашения с банками. Несмотря на кризисную ситуацию, никто не верит, что огромной компании, к тому же инкорпорированной в систему государственных оборонных заказов, дадут рухнуть, а потому готовы с ней сотрудничать. Момент, с которого в корпорации пошло все не так, определяют по-разному. Часто называют 1997 год, когда Boeing поглотил конкурента McDonnell Douglas, и новое руководство сделало упор на показатели прибыли в ущерб инженерному совершенству и, в конечном итоге, безопасности. Часть производства вывели из состава корпорации и перезаключили соглашения как с субподрядчиками. Так, в частности, произошло с компанией Spirit AeroSystems, где осуществляется сборка лайнеров. Это привело к падению контроля за качеством работ. Во время пандемии, например, Spirit AeroSystems, не обладая финансовыми возможностями Boeing, вынуждена была сократить около семи тысяч работников, что сказалось на скорости выполнения заказов и на качестве. Вопросы качества для корпорации, которая всегда гордилась безопасностью своих самолетов, стали болезненными. Две авиакатастрофы больно ударили по репутации. 20 октября 2018 года B-737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air рухнул сразу после взлета из Джакарты. Через относительно короткий промежуток времени, 10 марта 2019 года, разбился B-737 MAX компании Ethiopian Airlines, вылетевший из аэропорта Аддис-Абебы.

После этого пришлось приостановить производство модели, на которую делалась основная ставка в конкурентной борьбе с Airbus - B-737 MAX. Авиакомпании стали отменять свои предварительные заказы и закупать лайнеры у конкурентов. Улаживание дела и выплаты компенсаций родственникам погибших стоили компании нескольких миллиардов долларов: только штраф потянул на два с половиной миллиарда. Авиационные власти США дали Boeing время на выправление проблем с безопасностью, Минюст США освободил компанию от уголовной ответственности с условием, что будут предприняты необходимые меры. Но в начале 2024 года случилась новая беда: 5 января свеженький, только что поставленный авиакомпании Alaska Airlines B-737 MAX 9 вылетел из аэропорта Портленда и на высоте 4900 метров из его левого борта вырвало заглушку, прикрывающую неиспользуемый аварийный выход. Самолет посадили, никто не пострадал, но выяснилось, что работы на предприятии того же Spirit AeroSystems были выполнены с грубейшими нарушениями. После этого были проведены многочисленные проверки качества, и Boeing провалил 33 из 89 из них.