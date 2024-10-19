Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»

- Российская армия начала наступление в Суджанском и Глушковском районах Курской области, часть которых была захвачена в августе подразделениями ВСУ. Информационное пространство наводнили сообщения о значительном продвижении россиян, а потом вдруг все затихло. Что там происходит?

- Всем очевидно, что за три года войны Москве удалось захватить лишь небольшую часть территории Украины. В начале войны российская армия была под Киевом и даже продвигалась к границам Молдовы, чтобы пробить коридор в Приднестровье и оккупировать Молдову. Тем не менее, за период с февраля 2022 года по сегодняшний день добиться многого на поле боя россиянам так и не удалось.

Действительно, в Курской области у ВСУ сложная ситуация. Официально там находятся пять-шесть бригад украинской армии, то есть, порядка 25-30 тысяч военнослужащих. Россия же перебросила туда 45 тысяч солдат. Но согласно военной науке, для успешного проведения наступательных действия необходимо преимущество в соотношении 6:1. Поэтому, как бы сложно ни было украинцам в Курской области, оснований для паники или разговоров о неминуемом поражение ВСУ в этом регионе нет. Украинские военные по-прежнему находятся на суверенной территории Российской Федерации и оказывают сопротивление российским частям.

- А что Вы скажите по поводу наступления российских войск на Донбассе?

- Хочу напомнить, что Госдума РФ уже приняла решение о том, что России принадлежат только четыре украинские области, хотя первоначальный план предусматривал оккупацию всей территории Украины. Как мы видим, сегодня стратегическая цель Москвы ограничена захватом только четырех регионов на востоке Украины. Отмечу также, что, помимо непосредственно поля боя, война идет еще в сферах инфраструктуры, экономики и дипломатии.

В боях вооруженные силы Украины стремится сделать так, чтобы российская армия уже не могла продвигаться вперед. В результате, мы видим, что из-за санкций российская инфраструктура постепенно обрушается, экономика движется к нулю, российская дипломатия все больше теряет связь с внешним миром, а Украина, вопреки пессимистичным прогнозам, как боролась, так и борется.

- По данным разведок ряда стран, к началу ноября этого года в войну против ВСУ готовятся вступить почти 11 тысяч северокорейских солдат. Сообщается, что первые 2.600 северокорейцев в российской военной форме и с паспортами РФ находятся во Владивостоке в ожидании отправки вместе с российской военной техникой в Курскую область. Означает ли это, что КНДР вступает в войну с Украиной?

- Фактически Пхеньян уже вступил в войну с Украиной, поскольку ее военные находятся на поле боя, где помогают российским войскам управлять северокорейскими ракетами. Естественно, диктатор Ким Чен Ын, передавший России ракеты и запасы артиллерийских снарядов, понимает в какую сложную ситуацию он поставил себя и свою страну. Было бы также наивно полагать, что в случае войны с Южной Кореей армия КНДР способна оказать длительное сопротивление. Не случайно ведь Ким взрывает сегодня все дороги, ведущие из Северной Кореи в Южную, создавая таким образом мобильные заграждения.

Словом, Пхеньян уже стал стороной конфликта в Украине...

- На Ваш взгляд, позволит ли появление у ВСУ американских истребителей F-16 изменить ход войны в Украине?

- Нам все время кажется, что есть какое-то универсальное оружие, которое позволит решить все проблемы и перевернуть ход войны. Так было и с противотанковыми ракетами Javelin, и с БПЛА Bayraktar, и с комплексами HİMARS, а теперь вот с F-16. Когда Кремль бомбил объекты украинской энергетики, были опасения, что украинцы замерзнут зимой, и все говорили о необходимости усиления украинского ПВО. А ВВС — это одновременно и противовоздушная оборона. Если мы обратимся к официальным украинским источникам, то сейчас F-16 защищает небо Украины от российских баллистических ракет, южнокорейских ракет и иранских беспилотников «Шахед». Тот факт, что снизилось количество ракетных попаданий по объектам украинской инфраструктуры, является заслугой скоординированных действий ПВО, радиолокационных станций и военно-воздушных сил Украины. В тоже время, у самой РФ постепенно тают запасы оружия. Не следует мифологизировать Москву с ее якобы бесконечными возможностями. Физику и экономику не обмануть.

- Bild сообщает, что Германия решила не передавать Киеву танки, самоходные гаубицы, бронетранспортеры и другую тяжелую технику. Как это может повлиять на боеспособность украинской армии?

- Пока Берлин ни о чем таком официально не заявлял. В то же время, следует учесть, что экспортный военный арсенал ФРГ имеет свои границы, за которыми стоит вопрос национальной безопасности Германии, которой так же требуется оружие, чтобы защищать себя и обеспечивать техникой бригаду Бундесвера, которая будет дислоцирована в Литве. При этом практически все западные аналитики едины во мнении, что российская агрессия не ограничится Украиной и перекинется на страны НАТО. Так что, если ведущие европейские страны передадут Украине свои стратегические запасы оружия, то как они смогут противостоять возможной российской агрессии?

С другой стороны, оружие Киеву посылает не только ФРГ, а еще Франция, Великобритания, США и другие государства. Поэтому было бы ошибочно считать, что, если Берлин действительно откажется поставлять ВСУ танки и другую тяжелую технику, это приведет украинскую армию в состояние коллапса.

- Украина до сих пор не может решить проблему российских планирующих фугасных авиабомб ФАБ-3000, которые дают Москве преимущество в войне. Что на Ваш взгляд должен сделать Киев, чтобы остановить атаки этими трехтонными бомбами, которые ко всему прочему деморализующе действуют на украинских военных?

- Как известно, сбивать надо не стрелы, а лучника. Или поджечь колчан со стрелами. Тут нужны совместные действия противовоздушной обороны, ВВС и, самое главное, военной разведки, которая должна определить места нахождения ФАБов, засечь аэродромы, с которых взлетают самолеты с этими бомбами, и уничтожать их диверсионными действиями, которые с успехом применяют украинцы. Но я не верю, что проблему планирующих бомб можно решить в одночасье. Тем более, что Россия, убедившись в чрезвычайно высокой эффективности ФАБ-3000, будет применять их все время. На мой взгляд, ВСУ могут снизить количество атак ФАБами, максимально активизировав работу своей контрразведки. Ведь россияне направляют планирующие бомбы не на авось, а к конкретной цели. Значит, кто-то на украинской стороне обнаруживает и передает им координаты этих целей…

- Какие изменения могут произойти в ходе войны, если союзники Украины в НАТО разрешат Зеленскому бить по российской территории любым западным оружием?

- Если в руках одного бойца копье длиннее, чем у его противника, то, естественно, преимущество у владельца длинного копья. Сейчас ВСУ могут и бьют своим оружием по российской территории. Что же касается стран НАТО, то, согласно военной концепции kill chain, состоящей из идентификации цели, отправке сил к цели, начала атаки и уничтожения цели, они опасаются быть вовлеченным в прямой конфликт с Россией. Если военные западных стран будут наводить западное оружие на цели в России, а украинцы произведут атаку, то страны НАТО, как и Северная Корея, окажутся втянутыми в войну. Когда мы говорим, что украинцам следует поражать цели на расстоянии 500 километров в глубине российской территории, это означает, что должна быть задействована спутниковая разведка НАТО.

Если определение местонахождения цели и координация удара ведется через спутниковую связь Североатлантического альянса, это значит, что блок НАТО вступил в войну. Поэтому все удары по российской территории должна корректировать только сама Украина. Если ВСУ будет иметь возможности находить и корректировать огонь по целям в России, то не думаю, что у украинских производителей ракетной техники будут проблемы с выпуском ракет с высокой дальностью, а у Киева - с получением разрешения стран НАТО бить по российской территории. Уже сейчас у ВСУ есть право использовать натовское оружие для уничтожения объектов в России. Но вопрос в том, будут ли в этом задействованы военные страны НАТО.

- А если военные пилоты НАТО в отставке будут управлять F-16 в составе ВВС Украины?

- Любой негражданин Украины может присоединиться к иностранному легиону в составе украинской армии, в которой сегодня служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины, граждане других стран. И это вовсе не значит, что их страны стали участницами войны. Тут главное, чтобы иностранцы не были действующими военными, и чтобы их официально не направили воевать в Украину.

- Страны Балтии усиленно готовятся к отражению атаки со стороны России. Известно, что Литва установила на мостах, соединяющих ее с российским эксклавом Калининград, мины, противотанковые «ежи» и бетонные «зубы дракона». По данным эстонской разведки, Россия намерена разместить вблизи своей границы 40 тысяч военных. Балтийская линия обороны должна замедлить любые наземные атаки Минска и Москвы. На практике это означает больше препятствий, укреплений, ограждений, рытье рвов и строительство бункеров. Как Вы считает, что произойдет, если в отношении возможной российской агрессии в Балтию сдерживающий фактор НАТО не сработает?

- Здесь налицо причинно-следственная связь: война против стран Балтии будет означать войну против НАТО, чтобы начать войну против альянса, Москве нужны ресурсы, а чтобы получить эти ресурсы, ей необходимо захватить Украину. Для продвижения, Кремлю надо будет мобилизовать украинцев в свою армию, а также использовать экономические возможности захваченной страны.