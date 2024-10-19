Исторические выборы в Молдове. Санду обратилась к согражданам
Действующий президент Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на пост главы государства от партии «Действие и солидарность» (PAS), обратилась к согражданам с призывом принять участие в выборах и конституционном референдуме.
«Это очень важно, чтобы все проголосовали. В это воскресенье нам предстоит принять два важных решения для нашей страны. Мы голосуем на референдуме и выбираем президента на следующие четыре года. Голосование на референдуме определит нашу судьбу на многие десятилетия вперед», - заявила Санду на избирательном участке в спальном районе Кишинева, где она проголосовала. Ее слова приводит Интерфакс.
«Хочу обратиться к нашей диаспоре. Если вы хотите, чтобы ваши близкие дома жили в мире и спокойствие, я призываю вас также принять участие в голосовании», - сказала президент.
Отвечая на вопрос, за что она проголосовала, Санду сообщила, что отдала голос за то, чтобы «наши граждане могли сами определить свое будущее, чтобы за них не решал кто-то другой».
Один из вероятных соперников Санду во втором туре выборов, кандидат на пост президента от «Нашей партии» Ренато Усатый заявил журналистам на выходе с избирательного участка в центре Кишинева, что проголосовал за то, чтобы «Молдова сохранилась как государство, ее граждане процветали». Он также сообщил, что не участвовал в конституционном референдуме, который, по его словам, имеет единственную цель – «чтобы кто-то смог продлить власть еще на четыре года».
* * * 09:14
В Молдове в воскресенье проходят выборы президента и конституционный референдум по вопросу европейской интеграции республики.
В 07:00 открылись избирательные участки по всей стране. Согласно решению Центральной избирательной комиссии, на территории Молдовы открыты 1 957 избирательных участков. «Власти» сепаратистского Приднестровья обещали, что не будут чинить препятствия жителям региона, желающим принять участие в выборах и референдуме.
Для граждан Молдовы за рубежом открыт 231 участок в 37 странах, в том числе и в Азербайджане.
За пост президента в этом году будут бороться 11 кандидатов. Опросы общественного мнения называют фаворитом избирательной гонки действующего президента Майю Санду. Ее главным оппонентом выступает бывший генпрокурор Александр Стояногло, который выступает за восстановление связей с РФ.
На голосование также выносится вопрос о дополнении Конституции Молдовы положениями о необратимости европейского курса. За выборами будут следить более 2 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ и некоторых других организаций, а также иностранные дипломаты. Представители структур СНГ не были приглашены на эти выборы.