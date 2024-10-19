Исторические выборы в Молдове. Санду обратилась к согражданам

Действующий президент Молдовы Майя Санду, которая баллотируется на пост главы государства от партии «Действие и солидарность» (PAS), обратилась к согражданам с призывом принять участие в выборах и конституционном референдуме.

«Это очень важно, чтобы все проголосовали. В это воскресенье нам предстоит принять два важных решения для нашей страны. Мы голосуем на референдуме и выбираем президента на следующие четыре года. Голосование на референдуме определит нашу судьбу на многие десятилетия вперед», - заявила Санду на избирательном участке в спальном районе Кишинева, где она проголосовала. Ее слова приводит Интерфакс.

«Хочу обратиться к нашей диаспоре. Если вы хотите, чтобы ваши близкие дома жили в мире и спокойствие, я призываю вас также принять участие в голосовании», - сказала президент.

Отвечая на вопрос, за что она проголосовала, Санду сообщила, что отдала голос за то, чтобы «наши граждане могли сами определить свое будущее, чтобы за них не решал кто-то другой».

Один из вероятных соперников Санду во втором туре выборов, кандидат на пост президента от «Нашей партии» Ренато Усатый заявил журналистам на выходе с избирательного участка в центре Кишинева, что проголосовал за то, чтобы «Молдова сохранилась как государство, ее граждане процветали». Он также сообщил, что не участвовал в конституционном референдуме, который, по его словам, имеет единственную цель – «чтобы кто-то смог продлить власть еще на четыре года».