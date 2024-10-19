110 беспилотников над регионами России: атакован оборонный завод

Больше всего (43) беспилотников было уничтожено над Курской областью. Еще 27 сбили над Липецкой областью, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один — над Подмосковьем, утверждают в оборонном ведомстве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил, что в результате ночной атаки по дзержинской промзоне пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия. По словам Никитина, пожарные получили осколочные ранения, им всем была оказана необходимая помощь.

Российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей сообщали о взрывах в районе ФКП «Завода имени Я.М. Свердлова» — предприятия в Дзержинске Нижегородской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, очевидцы рассказали о взрывах и белом дыме в районе завода. Всего было слышно около 10 взрывов с интервалов в несколько минут. По предварительным данным, средства ПВО сбили несколько воздушных целей. ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит взрывчатые вещества. С 2023 года предприятие находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.

О работе ПВО этой ночью также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили на подлете к Москве в Раменском городском округе Подмосковья. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительным данным, нет, добавил мэр.

Обломки сбитого беспилотника упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника — микрорайона на юго-западе города. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона написал в своем телеграм-канале, что жертв и разрушений нет, а на месте падения фрагментов беспилотника работают специалисты. Позже Артамонов сообщил, что на месте падения были «возгорания», которые, по его словам, «были оперативно потушены». Других подробностей официальные источники пока не приводят.

Курский губернатор Алексей Смирнов предупредил о работе ПВО в регионе в 22:27. Об отбое опасности атаки дронов он сообщил только в 5 часов ночи. Подробностей атаки он не раскрывал.