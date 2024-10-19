Трамп не сдерживает эмоций: «уволил» Харрис на митинге

«Харрис — угроза демократии. То, каким образом она взяла верх. Они называют меня угрозой демократии, но это она угроза. Она не должна была быть кандидатом, кандидата следовало выбрать честно, а не просто передать ей», — утверждает Трамп.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис «угрожает демократии», поскольку она неправомерно получила номинацию от партии, заявил ее основной соперник, экс-президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Кандидат от республиканцев назвал Харрис «худшим» вице-президентом в истории и высказал мнение, что в мире над ней «смеются».

«Ты [плохой] вице-президент. Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, убирайся отсюда к черту», — добавил Трамп.

Трамп ранее неоднократно критиковал Харрис за ее внутреннюю политику на посту вице-президента США и переходил на личности, хотя соратники просили его этого не делать.

Дебаты Трампа и Харрис прошли на телеканале ABC 10 сентября. По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей присудили победу Харрис. Трамп счел соперницу проигравшей и заявил, что провел «лучшие дебаты за всю историю». От нового раунда он отказался, в то время как Харрис выразила готовность к нему.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно последним данным опроса Bullfinch Group, Харрис опережает Трампа в трех колеблющихся штатах - Мичигане, Висконсине и Пенсильвании (в последнем лишь в случае, если гражданам предлагают выбрать между ними и третьим кандидатом, иначе оба получают ничью). На общенациональном уровне, по оценке NYT, Харрис опережает Трампа на 2% (49 против 47%).