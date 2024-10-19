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Профессиональный праздник энергетиков: почтили память Гейдара Алиева

10:06 431

Сегодня, 20 октября, в Азербайджане отмечается День энергетики.

Коллективы ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерэнержи» начали празднование профессионального праздника с визита на Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева. Они возложили венки и цветы к его могиле. Также участники мероприятия отдали дань уважения памяти академика Зарифы Алиевой и государственного деятеля Азиза Алиева, возложив цветы к их могилам.

Далее представители энергетической отрасли посетили Аллею шехидов, почтили память героев, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.

Отметим, что 20 октября 1981 года по инициативе и под руководством Гейдара Алиева был введен в эксплуатацию первый энергоблок Азербайджанской ТЭС - крупнейшей тепловой электростанции на Южном Кавказе. Это событие стало важным этапом в развитии энергетической отрасли Азербайджана.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева №446 от 13 октября 2004 года эта дата отмечается как День энергетики.

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