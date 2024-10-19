Израиль громит объекты ХАМАС и «Хезболлы»
Израильские военные за минувшие сутки нанесли удары по 175 целям в секторе Газа и Ливане, имеющим отношение к палестинскому движению ХАМАС и ливанской организации «Хезболла». Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«За минувший день ВВС нанесли удары приблизительно по 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане. Среди пораженных объектов - места хранения вооружений, пусковые позиции и террористическая инфраструктура террористических организаций ХАМАС и «Хезболла», - указывается в документе.
Отмечается, что израильские военные продолжают операцию в северной, южной и центральной частях палестинского анклава. «В южной части сектора Газа военнослужащие обнаружили действовавшую в этом районе террористическую ячейку и во взаимодействии с ВВС в ходе ближнего боя уничтожили группу террористов», - заявили в пресс-службе.
Также сообщается, что израильские военные уничтожили более 65 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана.
«ВВС нанесли удары и уничтожили свыше 65 террористов из «Хезболлы» в Южном Ливане, а также поразили десятки террористических целей «Хезболлы», в том числе позиции, пусковые установки, направленные на израильских мирных жителей, и объекты террористической инфраструктуры», - указывается в заявлении.