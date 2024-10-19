Израиль громит объекты ХАМАС и «Хезболлы»

Израильские военные за минувшие сутки нанесли удары по 175 целям в секторе Газа и Ливане, имеющим отношение к палестинскому движению ХАМАС и ливанской организации «Хезболла». Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«За минувший день ВВС нанесли удары приблизительно по 175 террористическим целям в секторе Газа и Ливане. Среди пораженных объектов - места хранения вооружений, пусковые позиции и террористическая инфраструктура террористических организаций ХАМАС и «Хезболла», - указывается в документе.