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В Израиле заявили, что жену Синвара видели в туннеле с сумкой за $32 тысячи

10:32 776

Официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри опубликовал в X видео, на котором жена убитого главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара укрывается в подземном бункере с сумкой Hermès Birkin стоимостью около $32 тыс.

По данным израильских военных, видео снято камерой службы безопасности ХАМАС 6 октября 2023 года, накануне масштабной атаки движения на Израиль. В видеоролике можно увидеть, как Синвар с женой и тремя детьми идут по тоннелю в бункер. При этом женщина держит в руках сумку Hermès Birkin Black Togo. Модель аксессуара, запечатленная на снимке, произведена во Франции и выполнена из кожи.

«В то время как жители Газы терпели лишения под властью ХАМАС, Синвар и его семья бесстыдно жили в роскоши», — говорится в публикации.

Лидер ХАМАС еще несколько раз проходит мимо этой камеры в обоих направлениях: он переносит в руках пакеты с продуктами, водой и личными вещами, готовясь провести в бункере с семьей по меньшей мере несколько дней. 

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