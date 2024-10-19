Аэропорт Казани закрыли из-за беспилотников

Росавиация ввела в воскресенье временные ограничения на работу международного аэропорта Казани, сообщила пресс-служба ведомства.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 20 октября временные ограничения введены на работу аэропорта Казань - временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - говорится в сообщении.

Российские телеграм-каналы пишут, что с шести утра в аэропорту Казани действуют ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников.

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС.