День города Зангилан: Ильхам Алиев поделился публикацией

Согласно подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в июле 2023 года распоряжению, 20 октября - день освобождения города Зангилан и прилегающих сел от армянской оккупации - отмечается как День города Зангилан.

Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях видео в связи с очередной годовщиной освобождения Зангилана от оккупации.

«История нашей Победы - прошло четыре года со дня освобождения Зангилана от оккупации со стороны Армении», - говорится в публикации.