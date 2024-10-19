День города Зангилан: Ильхам Алиев поделился публикацией
Согласно подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в июле 2023 года распоряжению, 20 октября - день освобождения города Зангилан и прилегающих сел от армянской оккупации - отмечается как День города Зангилан.
Президент Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях видео в связи с очередной годовщиной освобождения Зангилана от оккупации.
«История нашей Победы - прошло четыре года со дня освобождения Зангилана от оккупации со стороны Армении», - говорится в публикации.
Zəfər tariximiz - Zəngilanın Ermənistan işğalından azad edilməsindən dörd il ötür.#QarabağAzərbaycandır#KarabakhisAzerbaijan pic.twitter.com/dsQkhb8Foz— İlham Əliyev (@azpresident) October 20, 2024