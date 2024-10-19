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Новые авиаудары по Бейруту. Тревога в Хайфе

11:05 165

Связанный с ливанским движением «Хезболла» телеканал «Аль-Маядин» сообщает о новых авиаударах в Дахии, южном районе Бейрута.

В то же время пресс-служба армии Израиля сообщает, что сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе атаки, прозвучали в городе Хайфа и его окрестностях на севере Израиля.

Израильские СМИ заявляют о ракетном обстреле и звуках взрывов в обстреливаемом районе.

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