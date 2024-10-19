Кабмин безопасности Израиля обсудит «мощный удар по Ирану»

Дипломатические источники, осведомленные о подробностях планов, заявили в беседе с корреспондентом газеты «Едиот Ахронот», что «мощный [ответный] удар» будет нанесен в ближайшие дни и что все необходимые приготовления для этого «уже завершены».

Сегодня, 20 октября, члены военно-политического кабинета министров Израиля проведут заседание с целью обсудить ряд особо острых вопросов, в частности, ответ на массированную ракетную атаку, две недели назад предпринятую Ираном против еврейского государства.

По их словам, Израиль отверг международное давление, имевшее цель ослабление или вовсе отказ от нанесения удара, и даже попросил американцев о «дополнительной помощи», если в этом возникнет необходимость.

Кабинет также обсудит ответный удар, который станет «наказанием» ливанской группировки «Хезболла» за атаку на резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Израильский «Канал 7» отмечает, что через два дня ожидается визит в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена, который попытается продвинуть план сделки по освобождению заложников и прекращения огня в Ливане. Израильские чиновники оценивают, что Блинкен также попытается оказать давление на Израиль с целью смягчить ответный удар по Ирану. Также сообщается, что члены военно-политического кабинета министров Израиля обсудят возможность привлечения американской охранной компании к надзору за распределением гуманитарной помощи в северной части сектора Газа; въезд туда будет разрешен только жителям этих районов, а оружие окажется под полным запретом. Персонал компании состоит из ветеранов элитных подразделений армии США – «Морских львов» и Delta Force.