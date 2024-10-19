Сотрудники «Азерэнержи» провели акцию по посадке деревьев

В честь Дня энергетиков, который отмечается в Азербайджане 20 октября, сотрудники ОАО «Азерэнержи» организовали акции по посадке деревьев на территории энергетических объектов в Мингячевире, Гяндже и Имишли под девизом «Объединимся ради зеленого мира». Целью этих мероприятий является улучшение экологической обстановки в Азербайджане, популяризация культуры заботы о природе и повышение осведомленности о значимости защиты окружающей среды.

Самая крупная акция состоялась на территории ТЭЦ «Азербайджан» в Мингячевире, где высадка деревьев прошла во дворе электростанции мощностью 1880 МВт. Место было выбрано не случайно: 20 октября 1981 года, по инициативе Гейдара Алиева, был введен в эксплуатацию первый энергоблок этой станции, что стало знаковым событием для энергетической отрасли Азербайджана. С тех пор, по указу президента Ильхама Алиева, эта дата отмечается как профессиональный праздник энергетиков.