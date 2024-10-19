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Сотрудники «Азерэнержи» провели акцию по посадке деревьев

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11:33 465

В честь Дня энергетиков, который отмечается в Азербайджане 20 октября, сотрудники ОАО «Азерэнержи» организовали акции по посадке деревьев на территории энергетических объектов в Мингячевире, Гяндже и Имишли под девизом «Объединимся ради зеленого мира».

Целью этих мероприятий является улучшение экологической обстановки в Азербайджане, популяризация культуры заботы о природе и повышение осведомленности о значимости защиты окружающей среды.

Самая крупная акция состоялась на территории ТЭЦ «Азербайджан» в Мингячевире, где высадка деревьев прошла во дворе электростанции мощностью 1880 МВт. Место было выбрано не случайно: 20 октября 1981 года, по инициативе Гейдара Алиева, был введен в эксплуатацию первый энергоблок этой станции, что стало знаковым событием для энергетической отрасли Азербайджана. С тех пор, по указу президента Ильхама Алиева, эта дата отмечается как профессиональный праздник энергетиков.

Стоит отметить, что в Мингячевире ведется строительство крупнейшей электростанции в Азербайджане. Удельный расход топлива на новой станции составит 225 граммов на киловатт-час, что на 120 граммов меньше, чем у других блоков ТЭЦ «Азербайджан». Это позволит сэкономить 1,2 миллиарда кубометров природного газа и снизить выбросы углекислого газа на 2 миллиона тонн.

«Зеленая энергетика» и энергоэффективность играют ключевую роль в политике ООН по изменению климата, поэтому масштабные мероприятия по озеленению на этой станции станут значимым вкладом в защиту окружающей среды.

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