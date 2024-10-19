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Трамп: «Биби сказал мне, что не слушает Байдена»

12:18 666

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Пенсильвания рассказал о телефонном звонке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По словам Трампа, премьер Израиля игнорирует указания американского лидера Джо Байдена и его администрации.

Трамп не упомянул при этом о попытке покушения на израильского лидера.

«Провальный президент Байден говорит Биби, что делать и чего не делать. Но Биби его не слушает. И знаете что? Их положение гораздо лучше, чем было несколько месяцев назад», – заявил Трамп.

«Биби позвонил мне сегодня и сказал: «Это великолепно». Он сказал, что не намерен слушать Байдена, потому что иначе положение было бы гораздо хуже…» - сказал Трамп, добавив, что премьер-министр Израиля значительно умнее, чем Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии.

По мнению Трампа, если в ответ на предложения Байдена сделать все наоборот, то можно «стать величайшим президентом [США] в вопросах внешней политики».

Канцелярия премьера Израиля сообщила, что разговор политиков состоялся после того, как «Хезболла» предприняла атаку на резиденцию израильского премьера в Кейсарии.

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