Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан

Прилет дрона-камикадзе в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария добавил тревог ливанцам. С одной стороны, иранцы и «Хезболла» нащупали лазейку в израильской системе противовоздушной обороны. Но с другой – они вновь подставили ливанцев под молот воздушных ударов ВВС Израиля. Впрочем, Ливан давно уже иранский КСИР за полноценную страну не считает - придаток к «Хезболле» и не более того. Микати возмущается бестактностью Галибафа: «Мы удивлены данной инициативой. Это вопиющее вмешательство в дела Ливана и попытка взять Ливан под неприемлемую опеку». Но он просто вслух озвучил то, что давно уже в головах генералов КСИР и некоторых влиятельных иранских политиков: «Ливан – кормовая база наших прокси из «Хезболлы», и это не обсуждается».

На днях в ООН заявили, что Ливан переживает худший гуманитарный кризис за последние десятилетия, но в Израиле, а уж тем более в Тегеране и «Хезболле» это мало кого волнует. Ливан должен нести коллективную ответственность за то, что терпит «Хезболлу» на своей территории, считают израильтяне. «Это великая честь – погибнуть за дело «Оси сопротивления», - говорит командование иранских прокси в этой стране. А ливанцы хотят просто нормально жить, без ирано-израильских разборок, без местных продажных и проституирующих политиков, но не получается - если ты не хочешь заниматься политикой, то политика неизбежно займется тобой. Ливанская армия – чисто декоративная структура, по своим возможностям несопоставимая с отрядами «Хезболлы», ни на что серьезного влияния она оказать не может. И защитить своих граждан не в состоянии. Да они на нее и не надеются. Точно такое же у них отношение к собственным политикам. Поэтому к грозным филиппикам Наджиба Микати в адрес Ирана они отнеслись с совершеннейшим безразличием.

Прекрасно понимая, что говорить-то он может что угодно, а вот что-то реально сделать – ни сил, ни духа у него не хватит. Вот и выходит, что ливанцам в собственной стране надеяться не на кого, кроме самих себя. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И они начинают оказывать сопротивление «Хезболле», как на днях это произошло в расположенной недалеко от границы с Израилем деревне Рмейш и городке Захла, выступив против размещения там ракетных установок. Протесты пока были мирными, обошлось без жертв, но пока – это ключевое слово. Это Ливан, оружия в руках населения более чем достаточно, а ситуация накалена до предела, ливанским христианам и местным друзам совершенно не хочется становиться «живым щитом» и своими телами прикрывать ракетные атаки «Хезболлы» по Израилю. Все стороны пока осторожничают, опасаясь пролить кровь. Но в любой момент она может пролиться, и тогда Ливан полыхнет кровавой междоусобицей. А насколько это страшно, показали события 1975-1990 годов, в ходе которых длившаяся 15 лет гражданская война оставила от «ближневосточной Швейцарии» дымящиеся руины и унесла жизни 150 тысяч человек. И она тоже стала результатом борьбы внешних сил на землях Ливана.