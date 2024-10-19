Российские военные в Сирии просят иранцев уйти
Российские военные обратились к представителям иранского Корпуса стражей исламской революции с просьбой вывести подконтрольные им формирования из сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила выпускаемая в Лондоне газета «Аш-шарк аль-Аусат».
Журналисты арабоязычного издания, ссылающиеся на информацию сирийских СМИ, рассказали, что соответствующая беседа состоялась в минувшую пятницу. Российский генерал (личность не указывается) порекомендовал представителям КСИР освободить позиции, расположенные вблизи аэропорта Дейр-эз-Зора и других важных зданий этого города.
Несколькими днями ранее сирийские власти при поддержке России ограничили деятельность боевиков, связанных с Ираном и «Хезболлой», на сирийской части Голанских высот, чтобы избежать израильских авиаударов.
В Дамаске опасаются, что израильские ВВС, которые уже провели ряд атак против иранских прокси в Сирии, будут действовать в этой стране более активно.
Утверждается, что позиция властей Сирии, поддержанная Россией, вызывает раздражение у офицеров КСИР и «Хезболлы». Так, собеседники лондонской газеты заявили, что между членами «Хезболлы», которым было поручено переправлять перемещенные ливанские семьи в Ирак через Дейр-эз-Зор, вспыхнули ссоры, а правительственные силы заняли контрольно-пропускные пункты.