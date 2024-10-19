USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Российские военные в Сирии просят иранцев уйти

12:50 636

Российские военные обратились к представителям иранского Корпуса стражей исламской революции с просьбой вывести подконтрольные им формирования из сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила выпускаемая в Лондоне газета «Аш-шарк аль-Аусат».

Журналисты арабоязычного издания, ссылающиеся на информацию сирийских СМИ, рассказали, что соответствующая беседа состоялась в минувшую пятницу. Российский генерал (личность не указывается) порекомендовал представителям КСИР освободить позиции, расположенные вблизи аэропорта Дейр-эз-Зора и других важных зданий этого города.

Несколькими днями ранее сирийские власти при поддержке России ограничили деятельность боевиков, связанных с Ираном и «Хезболлой», на сирийской части Голанских высот, чтобы избежать израильских авиаударов.

В Дамаске опасаются, что израильские ВВС, которые уже провели ряд атак против иранских прокси в Сирии, будут действовать в этой стране более активно.

Утверждается, что позиция властей Сирии, поддержанная Россией, вызывает раздражение у офицеров КСИР и «Хезболлы». Так, собеседники лондонской газеты заявили, что между членами «Хезболлы», которым было поручено переправлять перемещенные ливанские семьи в Ирак через Дейр-эз-Зор, вспыхнули ссоры, а правительственные силы заняли контрольно-пропускные пункты.

У «Боинга» продолжается черная полоса
У «Боинга» продолжается черная полоса наш комментарий
02:25 5388
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан о развитии ситуации
12:42 542
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной горячая тема
19 октября 2024, 21:35 8615
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
03:10 5607
Главком ВСУ съездил в Курскую область и «принял ряд решений»
Главком ВСУ съездил в Курскую область и «принял ряд решений»
11:54 1520
Кабмин безопасности Израиля обсудит «мощный удар по Ирану»
Кабмин безопасности Израиля обсудит «мощный удар по Ирану»
11:19 1150
110 беспилотников над регионами России: атакован оборонный завод
110 беспилотников над регионами России: атакован оборонный завод
09:27 3646
В Молдове выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз
В Молдове выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз
09:14 1576
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР?
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР? наша корреспонденция
03:40 4471
И Приднестровье хочет провести референдум о вступлении в Евросоюз
И Приднестровье хочет провести референдум о вступлении в Евросоюз наша корреспонденция
03:24 4534
Эрдоган готовит бурю в правительстве?
Эрдоган готовит бурю в правительстве? наша корреспонденция
00:28 6827

ЭТО ВАЖНО

У «Боинга» продолжается черная полоса
У «Боинга» продолжается черная полоса наш комментарий
02:25 5388
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан о развитии ситуации
12:42 542
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной горячая тема
19 октября 2024, 21:35 8615
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
03:10 5607
Главком ВСУ съездил в Курскую область и «принял ряд решений»
Главком ВСУ съездил в Курскую область и «принял ряд решений»
11:54 1520
Кабмин безопасности Израиля обсудит «мощный удар по Ирану»
Кабмин безопасности Израиля обсудит «мощный удар по Ирану»
11:19 1150
110 беспилотников над регионами России: атакован оборонный завод
110 беспилотников над регионами России: атакован оборонный завод
09:27 3646
В Молдове выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз
В Молдове выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз
09:14 1576
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР?
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР? наша корреспонденция
03:40 4471
И Приднестровье хочет провести референдум о вступлении в Евросоюз
И Приднестровье хочет провести референдум о вступлении в Евросоюз наша корреспонденция
03:24 4534
Эрдоган готовит бурю в правительстве?
Эрдоган готовит бурю в правительстве? наша корреспонденция
00:28 6827
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться