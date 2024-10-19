Российские военные в Сирии просят иранцев уйти

Российские военные обратились к представителям иранского Корпуса стражей исламской революции с просьбой вывести подконтрольные им формирования из сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила выпускаемая в Лондоне газета «Аш-шарк аль-Аусат».

Журналисты арабоязычного издания, ссылающиеся на информацию сирийских СМИ, рассказали, что соответствующая беседа состоялась в минувшую пятницу. Российский генерал (личность не указывается) порекомендовал представителям КСИР освободить позиции, расположенные вблизи аэропорта Дейр-эз-Зора и других важных зданий этого города.