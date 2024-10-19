Единая валюта БРИКС умерла не родившись
Проект «единой валюты БРИКС», который в 2022 году предложила Москва, обещая покончить с гегемонией доллара и «диктатом» его «хозяев» в лице США, закончился фиаско.
Из готовящего саммита БРИКС в Казани Кремль мечтает сотворить нечто грандиозное и антизападное. Прямо вот испытывает некий зуд, чтобы с казанских холмов потрясти перед Западом кулаком и показать мать Кузьмы, а также других его родственников: трепещи, дескать, приходит конец твоей гегемонии.
Но по старой и доброй управленческой традиции, «чем больше тужишься – тем громче происходит конфуз». Два года пыталась Москва родить идею единой валюты БРИКС – и в итоге она умерла, даже не родившись. Состоявшуюся в прошлую пятницу встречу министров финансов стран БРИКС, главной темой которой Кремль объявил создание альтернативной доллару мировой платежной системы, другие участники БРИКС просто проигнорировали.
Прислав вместо себя своих заместителей и младших чиновников, полномочия которых заключались только в том, чтобы все тщательно запротоколировать, но лишний раз рта не открывать и уж тем более никаких оценок не высказывать. Что российский министр финансов Антон Силуанов назвал «очень аккуратным поведением».
А вслед за этим и сам Владимир Путин изменил риторику, заявив, что создание единой валюты БРИКС и не рассматривалось, дескать партнеры России к этому шагу не готовы. «Гранаты у них не той системы», как говорил в известном кинофильме персонаж. В версии Кремля – экономики государств членов БРИКС не равноценны.
Прежде всего, хотел бы заметить, что в такой консервативной и вполне устоявшейся сфере как международные расчеты кардинальные реформы, мягко говоря, никем не приветствуются и никто на них идти не собирается. Да, далеко не всех устраивает в ней монопольное положение доллара США. Но системное решение в таком случае - создание параллельных систем платежей, при этом не отменяющих, а дополняющих друг друга.
Поэтому дополнительный вариант к уже существующей долларовой системе – почему бы и нет. Но в качестве альтернативы к уже имеющемуся и вполне себе работающему – а зачем? Если Россию что-то не устраивает – то это ее проблемы, а зачем в эту мутную историю ввязываться остальным государствам-членам БРИКС? Никто не будет ломать собственные финансовые системы для того, чтобы сделать Кремлю приятное, ни Индия, ни Бразилия, ни Южная Африка, ни Китай.
Кстати - о Китае. На сегодняшний день Пекин обладает единственной в мире альтернативной системой расчетов mBridge, трансграничного CBDC, Central bank digital currency, Цифровая валюта центрального банка. Но и он стремится расширить его применение по всему миру, ограничиваясь его функционированием в качестве пилотного проекта.
То, что предлагает, грубо говоря «впаривает», Россия своим партнерам - BRICS Bridge, международная система платежей, которая бы не зависела от западных институтов – грубый плагиат китайской системы, да еще и сырая, не обкатанная на практике и со множеством внутренних неполадок. Которая даром никому не нужна. Поэтому их реакция очевидна: «Спасибо, но кушайте сами».
И хотя российские СМИ голосят о том, что «159 стран готовятся перейти на новую платежную систему БРИКС» - но это сильное, очень сильное преувеличение, и ничего кроме улыбки вызывать не могут. Поскольку ни у кого в мире нет никаких проблем с расчетами по SWIFT кроме банков России, Ирана и КНДР. А, следовательно, российская инициатива никого кроме нее заинтересовать не может. Сегодня она практически нереализуема, сколько о ней не говори.
И совершенно не случайно переговоры о единой платежной системе БРИКС ведутся с 2015 года – а воз и ныне там. Это чисто политическая история – просто поговорить и забыть, заодно и освоив некоторое количество денег для ее мифической разработки.