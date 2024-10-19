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Приедет ли Путин в Баку?

Единая валюта БРИКС умерла не родившись

наш комментарий
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
13:09 406

Проект «единой валюты БРИКС», который в 2022 году предложила Москва, обещая покончить с гегемонией доллара и «диктатом» его «хозяев» в лице США, закончился фиаско.

Из готовящего саммита БРИКС в Казани Кремль мечтает сотворить нечто грандиозное и антизападное. Прямо вот испытывает некий зуд, чтобы с казанских холмов потрясти перед Западом кулаком и показать мать Кузьмы, а также других его родственников: трепещи, дескать, приходит конец твоей гегемонии.

Но по старой и доброй управленческой традиции, «чем больше тужишься – тем громче происходит конфуз». Два года пыталась Москва родить идею единой валюты БРИКС – и в итоге она умерла, даже не родившись. Состоявшуюся в прошлую пятницу встречу министров финансов стран БРИКС, главной темой которой Кремль объявил создание альтернативной доллару мировой платежной системы, другие участники БРИКС просто проигнорировали.

Состоявшуюся в прошлую пятницу встречу министров финансов стран БРИКС, главной темой которой Кремль объявил создание альтернативной доллару мировой платежной системы, другие участники БРИКС просто проигнорировали

Прислав вместо себя своих заместителей и младших чиновников, полномочия которых заключались только в том, чтобы все тщательно запротоколировать, но лишний раз рта не открывать и уж тем более никаких оценок не высказывать. Что российский министр финансов Антон Силуанов назвал «очень аккуратным поведением».

А вслед за этим и сам Владимир Путин изменил риторику, заявив, что создание единой валюты БРИКС и не рассматривалось, дескать партнеры России к этому шагу не готовы. «Гранаты у них не той системы», как говорил в известном кинофильме персонаж. В версии Кремля – экономики государств членов БРИКС не равноценны.

Прежде всего, хотел бы заметить, что в такой консервативной и вполне устоявшейся сфере как международные расчеты кардинальные реформы, мягко говоря, никем не приветствуются и никто на них идти не собирается. Да, далеко не всех устраивает в ней монопольное положение доллара США. Но системное решение в таком случае - создание параллельных систем платежей, при этом не отменяющих, а дополняющих друг друга.

Поэтому дополнительный вариант к уже существующей долларовой системе – почему бы и нет. Но в качестве альтернативы к уже имеющемуся и вполне себе работающему – а зачем? Если Россию что-то не устраивает – то это ее проблемы, а зачем в эту мутную историю ввязываться остальным государствам-членам БРИКС? Никто не будет ломать собственные финансовые системы для того, чтобы сделать Кремлю приятное, ни Индия, ни Бразилия, ни Южная Африка, ни Китай.

То, что предлагает, грубо говоря «впаривает», Россия своим партнерам - BRICS Bridge, международная система платежей, которая бы не зависела от западных институтов – грубый плагиат китайской системы, да еще и сырая, не обкатанная на практике и со множеством внутренних неполадок

Кстати - о Китае. На сегодняшний день Пекин обладает единственной в мире альтернативной системой расчетов mBridge, трансграничного CBDC, Central bank digital currency, Цифровая валюта центрального банка. Но и он стремится расширить его применение по всему миру, ограничиваясь его функционированием в качестве пилотного проекта.

То, что предлагает, грубо говоря «впаривает», Россия своим партнерам - BRICS Bridge, международная система платежей, которая бы не зависела от западных институтов – грубый плагиат китайской системы, да еще и сырая, не обкатанная на практике и со множеством внутренних неполадок. Которая даром никому не нужна. Поэтому их реакция очевидна: «Спасибо, но кушайте сами».

И хотя российские СМИ голосят о том, что «159 стран готовятся перейти на новую платежную систему БРИКС» - но это сильное, очень сильное преувеличение, и ничего кроме улыбки вызывать не могут. Поскольку ни у кого в мире нет никаких проблем с расчетами по SWIFT кроме банков России, Ирана и КНДР. А, следовательно, российская инициатива никого кроме нее заинтересовать не может. Сегодня она практически нереализуема, сколько о ней не говори.

И совершенно не случайно переговоры о единой платежной системе БРИКС ведутся с 2015 года – а воз и ныне там. Это чисто политическая история – просто поговорить и забыть, заодно и освоив некоторое количество денег для ее мифической разработки.

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