Единая валюта БРИКС умерла не родившись

Проект «единой валюты БРИКС», который в 2022 году предложила Москва, обещая покончить с гегемонией доллара и «диктатом» его «хозяев» в лице США, закончился фиаско. Из готовящего саммита БРИКС в Казани Кремль мечтает сотворить нечто грандиозное и антизападное. Прямо вот испытывает некий зуд, чтобы с казанских холмов потрясти перед Западом кулаком и показать мать Кузьмы, а также других его родственников: трепещи, дескать, приходит конец твоей гегемонии. Но по старой и доброй управленческой традиции, «чем больше тужишься – тем громче происходит конфуз». Два года пыталась Москва родить идею единой валюты БРИКС – и в итоге она умерла, даже не родившись. Состоявшуюся в прошлую пятницу встречу министров финансов стран БРИКС, главной темой которой Кремль объявил создание альтернативной доллару мировой платежной системы, другие участники БРИКС просто проигнорировали.

Прислав вместо себя своих заместителей и младших чиновников, полномочия которых заключались только в том, чтобы все тщательно запротоколировать, но лишний раз рта не открывать и уж тем более никаких оценок не высказывать. Что российский министр финансов Антон Силуанов назвал «очень аккуратным поведением». А вслед за этим и сам Владимир Путин изменил риторику, заявив, что создание единой валюты БРИКС и не рассматривалось, дескать партнеры России к этому шагу не готовы. «Гранаты у них не той системы», как говорил в известном кинофильме персонаж. В версии Кремля – экономики государств членов БРИКС не равноценны. Прежде всего, хотел бы заметить, что в такой консервативной и вполне устоявшейся сфере как международные расчеты кардинальные реформы, мягко говоря, никем не приветствуются и никто на них идти не собирается. Да, далеко не всех устраивает в ней монопольное положение доллара США. Но системное решение в таком случае - создание параллельных систем платежей, при этом не отменяющих, а дополняющих друг друга. Поэтому дополнительный вариант к уже существующей долларовой системе – почему бы и нет. Но в качестве альтернативы к уже имеющемуся и вполне себе работающему – а зачем? Если Россию что-то не устраивает – то это ее проблемы, а зачем в эту мутную историю ввязываться остальным государствам-членам БРИКС? Никто не будет ломать собственные финансовые системы для того, чтобы сделать Кремлю приятное, ни Индия, ни Бразилия, ни Южная Африка, ни Китай.