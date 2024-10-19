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Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Метеорологи предупреждают о дождях

13:34 1306

В Баку и на Апшероне с 21 октября и до полудня 22-го ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова возможны ливни с грозами, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В северных и западных районах до утра 23 октября ожидаются дожди с грозами, возможны ливни и град, в горных районах - снег.

Западный ветер временами усилится до 18-23 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Ленкорань-Астаринского региона.

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