Ален Симонян: «Нам больше некуда уступать»

Регламент комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы поступит в Национальное собрание Армении на следующей неделе. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян в интервью армянской службе «Радио Свобода».

По словам спикера, документ соответствует «критериям и логике Алма-Атинской декларации 1991 года».

Что касается ситуации в переговорах по мирному договору между Баку и Ереваном, то спикер парламента Армении заявил, что Еревану «больше некуда уступать».

Симонян в интервью также рассказал о причинах отмены своей встречи со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Женеве. По его словам, азербайджанская сторона объяснила отмену переговоров «некоторыми заявлениями» спикера НС, а также принятым в начале октября заявлением саммита Франкофонии.