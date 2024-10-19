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Иран отгораживается от соседей

15:02 295

Командующий пограничной полицией Ирана бригадный генерал Ахмад Али Гударзи сообщил, что на восточных границах страны началось строительство заграждений для снижения угроз безопасности.

На границы Ирана с Пакистаном и Афганистаном, согласно оценкам иранских служб безопасности, приходится 80% наркотрафика в страну. Цель проекта также состоит в предотвращении контрабанды топлива и товаров, а также нелегальной миграции.

«Строительные работы уже начались в провинциях Систан и Белуджистан и Хорасан-Резави»,— сказал Ахмад Али Гударзи, которого цитируют иранские СМИ.

В дальнейшем заграждения построят в провинциях Илам, Курдистан и Западный Азербайджан.

В сентябре Иран завершил строительство 10-километровой бетонной стены на границе с Афганистаном, планируется построить еще 50 км. Ограждение возведено в провинции Хорасан-Разави, где, по данным иранских властей, чаще всего переходят границу афганские беженцы. Всего протяженность границы между Ираном и Афганистаном составляет 950 км.

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