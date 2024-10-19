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В России предлагают ввести визовый режим с Узбекистаном

15:18 1647

Несколько дней назад генконсульство Узбекистана в Казани призвало граждан Узбекистана не вступать в ряды российской армии, напомнив им об ответственности. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в ответ на это предложил ввести визовый режим с Узбекистаном, передают узбекские СМИ.

Миронов в своем аккаунте в соцсети X заявил: «Генконсульство Узбекистана в Казани призвало узбекистанцев не вступать в ряды Армии России. А почему не призвали не получать маткапитал? Не пользоваться другими благами? Это можно! А защищать страну, которая тебя кормит, нельзя. Визовый режим! И только! Не нужны такие «граждане».

В заявлении генконсульства узбекским гражданам напомнили, что за участие в наемничестве предусмотрена уголовная ответственность по законам Узбекистана. В частности, в УК Узбекистана за наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В российском законодательстве также есть статья о наемничестве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 18 лет.

Узбекские СМИ отмечают, что узбекистанцы, работающие в России, не получают материнский капитал, несмотря на утверждение Миронова.

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