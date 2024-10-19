Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?
Подписание на полях саммита БРИКС договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в рамках саммита БРИКС не состоится. Как сообщается, стороны пришли к выводу, что подписать этот документ необходимо на более высоком уровне и в более торжественной обстановке.
Следует отметить, что российские и иранские дипломаты долго работали над этим договором и еще два месяца назад планировали, что он будет подписан в Казани, где с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС.
Однако накануне посол ИРИ в России Казем Джалали заявил, что Владимир Путин и Масуд Пезешкиан решили подписать договор позже, во время официального визита президента Ирана в Москву, чтобы подчеркнуть его историческое значение.
«Посоветовавшись с российской стороной, мы пришли к выводу, что договор должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита, так как на полях международного события, предполагающего участие многих сторон, он затмит величие этой церемонии», – отметил Джалали.
Как уточнил дипломат, стратегическое соглашение уже полностью готово и может быть скреплено подписями в любое время.
О конкретной дате визита Пезешкиана в Москву пока ничего не известно.
Напомним в этой связи о возникшей не так давно беспрецедентной напряженности между Москвой и Тегераном, вызванной расхождением позиций по «Зангезурскому коридору».
Однако после блиц-визита в Тегеран секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, а также переговоров президентов двух стран в Ашхабаде ситуацию, похоже, удалось стабилизировать. Во всяком случае, Тегеран изменил риторику в отношении России и заявил о готовности подписать договор.
По мнению наблюдателей, подписание российско-иранского договора о стратегическом партнерстве может поставить под сомнение планы администрации Пезешкиана по изменению внешней политики ИРИ и установлению диалога с Западом, считающего серьезной угрозой стратегическое партнерство Москвы и Тегерана. С другой стороны, терять Ирану практически нечего - западные санкции взвинчены до предела, и серьезных факторов, которые могли бы удержать ИРИ от стратегического союза с РФ, больше нет.
В свете этих фактов можно предположить, что предложение иранской стороны подписать договор не в Казани, а во время официального визита президента Пезешкиана в Москву может быть связано не только с необходимостью «организации более торжественной церемонии». Не исключено, что это хитрый тактический ход персидской дипломатии, чтобы немного выиграть время для торга с Западом.
В Тегеране прекрасно понимают, насколько пугающим для США и ЕС выглядит подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, особенно после того, как аналогичный документ Москва подписала недавно с Северной Кореей. После чего, как уже сообщалось, КНДР решила отправить в Россию 12 тысяч солдат для участия в боевых действиях против Украины.