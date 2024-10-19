Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?

Подписание на полях саммита БРИКС договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в рамках саммита БРИКС не состоится. Как сообщается, стороны пришли к выводу, что подписать этот документ необходимо на более высоком уровне и в более торжественной обстановке. Следует отметить, что российские и иранские дипломаты долго работали над этим договором и еще два месяца назад планировали, что он будет подписан в Казани, где с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС. Однако накануне посол ИРИ в России Казем Джалали заявил, что Владимир Путин и Масуд Пезешкиан решили подписать договор позже, во время официального визита президента Ирана в Москву, чтобы подчеркнуть его историческое значение.

«Посоветовавшись с российской стороной, мы пришли к выводу, что договор должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита, так как на полях международного события, предполагающего участие многих сторон, он затмит величие этой церемонии», – отметил Джалали. Как уточнил дипломат, стратегическое соглашение уже полностью готово и может быть скреплено подписями в любое время. О конкретной дате визита Пезешкиана в Москву пока ничего не известно. Напомним в этой связи о возникшей не так давно беспрецедентной напряженности между Москвой и Тегераном, вызванной расхождением позиций по «Зангезурскому коридору». Однако после блиц-визита в Тегеран секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, а также переговоров президентов двух стран в Ашхабаде ситуацию, похоже, удалось стабилизировать. Во всяком случае, Тегеран изменил риторику в отношении России и заявил о готовности подписать договор.