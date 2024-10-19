Блэкаут на Кубе: власти не могут восстановить работу энергосистемы

Экстренные службы Кубы пока не могут восстановить энергосистему страны, вышедшую из строя 18 октября, сообщают СМИ.

По данным СМИ, ремонтным бригадам трижды не удалось перезапустить систему. В министерстве отмечали, что очередные неполадки, не позволившие покончить с блэкаутом, случились в подсистеме, куда входит Гавана.

18 октября власти отправили по домам госслужащих из ведомств не первостепенной важности, отменили школьные занятия из-за аварии.

Ранее власти Кубы называли причинами ухудшения ситуации с электроснабжением в стране устаревающую инфраструктуру, перебои с поставками топлива, рост потребления, а также торговое эмбарго США.