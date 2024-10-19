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Блэкаут на Кубе: власти не могут восстановить работу энергосистемы

15:46 756

Экстренные службы Кубы пока не могут восстановить энергосистему страны, вышедшую из строя 18 октября, сообщают СМИ.

«Процесс повторного подключения энергетической системы остается сложным», - говорится в сообщении Министерства энергетики.

По данным СМИ, ремонтным бригадам трижды не удалось перезапустить систему. В министерстве отмечали, что очередные неполадки, не позволившие покончить с блэкаутом, случились в подсистеме, куда входит Гавана.

18 октября власти отправили по домам госслужащих из ведомств не первостепенной важности, отменили школьные занятия из-за аварии.

Ранее власти Кубы называли причинами ухудшения ситуации с электроснабжением в стране устаревающую инфраструктуру, перебои с поставками топлива, рост потребления, а также торговое эмбарго США.

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