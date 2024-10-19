Рогозин признал: Черноморский флот России «сменил прописку» из-за беспилотников Украины

Дмитрий Рогозин рассказал о передислокации Черноморского флота.

«Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО (так в РФ называют войну против Украины – ред.) способы боевого применения, то показательный пример — Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — сказал Рогозин в интервью «Московскому комсомольцу», опубликованному 20 октября.

В начале октября 2023 года американская The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что большая часть Черноморского флота была передислоцирована из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отказался комментировать эту информацию, сказав, что все вопросы по дислокации подразделений находятся в компетенции Минобороны РФ. В оборонном ведомстве РФ сообщение WSJ не комментировали.