Франция передаст Украине артустановки Caesar

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что армии Украины будут переданы новые вооружения, в том числе 12 новых самоходных артиллерийских установок Caesar.

«12 новых пушек Caesar, которые будут доставлены в Украину, а также 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral...» — сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью еженедельнику Tribune Dimanche.

Он напомнил, что около 60 установок Caesar уже были переданы Украине и около 80 будут доставлены ВСУ в конце 2024 года.

По словам министра, финансирование этих поставок стало возможным за счет использования процентов от замороженных в европейских банках российских средств.