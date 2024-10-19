Путин проинформировал Вучича о войне в Украине

Президент Сербии Александар Вучич провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным впервые за два с половиной года.

«Мы обменялись мнениями по всем важным двусторонним вопросам, включая экономические, и я особенно поблагодарил президента Путина за то, что через (главу «Газпрома») Алексея Миллера он обеспечил, что Россия и этой зимой предоставит Республике Сербия достаточные объемы газа», — рассказал Вучич в обращении, опубликованном в Instagram.

Вучич также заявил, что все нерешенные вопросы стороны обсудят «в ближайший период». Он подчеркнул, что Сербия не планирует вводить санкции против России, и поблагодарил за поддержку усилий сербской стороны в ООН.

На сайте Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран сообщается, что Путин и Вучич обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда Советской армией от немецко-фашистских захватчиков. Была обсуждена война в Украине: «Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции».

Вучич поблагодарил Путина за принципиальную позицию РФ, «которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии».

Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты.