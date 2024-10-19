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Украинцы ударили по российскому военному аэродрому

16:43 671

В ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре российского военного аэродрома Липецк-2.

Согласно сообщению украинских СМИ, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 ВКС России.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины атаковали российский ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» в городе Дзержинск, где производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб. Утверждается, что на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы.

Генштаб Украины отмечает, что в районах обоих объектов фиксировались многочисленные взрывы.

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