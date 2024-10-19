Глава МИД Украины едет в Турцию

С 20 по 22 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит официальный визит в Турцию.

Согласно сообщению МИД Украины, Сибига проведет важные переговоры на высоком уровне по украино-турецкому сотрудничеству.

Во время визита в Анкару Сибига встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

«Особое внимание» будет уделено плану победы, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира.

В Стамбуле Андрей Сибига примет участие в оборонно-промышленной выставке SAHA EXPO 2024, где проведет встречи с турецкими оборонкомпаниями. Также он встретится с украинской и крымскотатарской общинами Турции.