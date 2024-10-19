USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Глава МИД Украины едет в Турцию

16:50 246

С 20 по 22 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит официальный визит в Турцию.

Согласно сообщению МИД Украины, Сибига проведет важные переговоры на высоком уровне по украино-турецкому сотрудничеству.

Во время визита в Анкару Сибига встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

«Особое внимание» будет уделено плану победы, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и Формуле мира.

В Стамбуле Андрей Сибига примет участие в оборонно-промышленной выставке SAHA EXPO 2024, где проведет встречи с турецкими оборонкомпаниями. Также он встретится с украинской и крымскотатарской общинами Турции.

В Молдове назвали состоявшимися выборы президента и еврореферендум
В Молдове назвали состоявшимися выборы президента и еврореферендум обновлено 16:29
16:29 4949
Единая валюта БРИКС умерла не родившись
Единая валюта БРИКС умерла не родившись наш комментарий
13:09 4407
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР?
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР? наша корреспонденция
03:40 5138
И Приднестровье хочет провести референдум о вступлении в Евросоюз
И Приднестровье хочет провести референдум о вступлении в Евросоюз наша корреспонденция
03:24 5186
Как Москва вербовала агентов и готовила беспорядки
Как Москва вербовала агентов и готовила беспорядки сенсационные факты из Кишинева
19 октября 2024, 22:04 8150
Ален Симонян: «Нам больше некуда уступать»
Ален Симонян: «Нам больше некуда уступать» новость дополнена
14:03 4126
Атака на оборонный завод в России: подробности
Атака на оборонный завод в России: подробности обновлено 13:25
13:25 7260
У «Боинга» продолжается черная полоса
У «Боинга» продолжается черная полоса наш комментарий
02:25 6495
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан о развитии ситуации
12:42 2039
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной горячая тема
19 октября 2024, 21:35 9467
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
03:10 6423

ЭТО ВАЖНО

В Молдове назвали состоявшимися выборы президента и еврореферендум
В Молдове назвали состоявшимися выборы президента и еврореферендум обновлено 16:29
16:29 4949
Единая валюта БРИКС умерла не родившись
Единая валюта БРИКС умерла не родившись наш комментарий
13:09 4407
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР?
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР? наша корреспонденция
03:40 5138
И Приднестровье хочет провести референдум о вступлении в Евросоюз
И Приднестровье хочет провести референдум о вступлении в Евросоюз наша корреспонденция
03:24 5186
Как Москва вербовала агентов и готовила беспорядки
Как Москва вербовала агентов и готовила беспорядки сенсационные факты из Кишинева
19 октября 2024, 22:04 8150
Ален Симонян: «Нам больше некуда уступать»
Ален Симонян: «Нам больше некуда уступать» новость дополнена
14:03 4126
Атака на оборонный завод в России: подробности
Атака на оборонный завод в России: подробности обновлено 13:25
13:25 7260
У «Боинга» продолжается черная полоса
У «Боинга» продолжается черная полоса наш комментарий
02:25 6495
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан о развитии ситуации
12:42 2039
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной
И вспыхнула торговая война между Москвой и Астаной горячая тема
19 октября 2024, 21:35 9467
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
03:10 6423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться