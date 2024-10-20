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Спецслужбы Турции начеку

18:05 673

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала двух опасных террористок Рабочей партии Курдистана в районе Сулеймания на севере Ирака.

Как сообщили Anadolu источники в структурах безопасности Турции, Джаизе Селбер по прозвищу «Берфин Рож» и Эмине Улаш с кодовым именем «Текошин Дилгеш» собирали дань для PKK с местного населения, действовали в качестве так называемых сотрудников «социальных служб» преступной организации на местах. По данным турецких спецслужб, Селбер и Улаш поддерживали тесный контакт с главарями террористической организации.

Сообщается, что террористки собранные с населения Сулеймании средства использовали для вербовки новых боевиков в ряды PKK с целью последующей атаки на турецкие силовые структуры.

Также Селбер и Улаш обеспечивали PKK логистическую поддержку, передавали «инструкции к действиям» членам так называемого «молодежного крыла» PKK в Турции. Обе террористки, примкнувшие к PKK в 1999 году, находились в розыске.

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