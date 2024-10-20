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Приедет ли Путин в Баку?

Израиль примет меры против решения Макрона

18:16 602

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил МИД еврейского государства сделать юридические и дипломатические шаги против действий президента Франции Эммануэля Макрона после того, как Париж фактически отказал израильским компаниям в возможности участвовать в международной выставке военно-морской техники Euronaval.

«Я дал указание МИД [Израиля] принять юридические и дипломатические меры против решения президента Франции Макрона помешать израильским компаниям представлять свою продукцию на Euronaval в Париже в будущем месяце. Повторный инцидент такого бойкота израильских компаний путем навязывания неприемлемых условий является антидемократической мерой, которая, на наш взгляд, неприемлема», - заявил Кац.

Его высказывания распространила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Кац призвал Макрона «полностью отменить эту практику». «Франция, как и весь западный мир, должна быть с нами (Израилем), а не против нас», - добавил он.

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