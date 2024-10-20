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В центр Тбилиси стекается народ

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18:26 1334

Манифестация оппозиционных сил проходит в воскресенье вечером в Тбилиси. Ее организаторы сообщили журналистам, что эпицентром акции станет площадь Свободы, куда с нескольких направлений идут ее участники.

«Мы хотим показать всей Европе, что грузинский народ выбирает евроинтеграцию. Нас должно быть очень много, чтобы отправить нашим западным партнерам послание, что Грузия выбирает Европу», - цитирует Интерфакс одну из организаторов акции Нино Ломджария.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила журналистам, что присоединится к акции. «Я уверена, что завтра нас будет очень много, завтра я буду вместе с вами. Мы скажем «нет» и попрощаемся с однопартийностью, поляризацией и ненавистью друг к другу», - заявила Зурабишвили.

Автомобильное движение по тем улицам, где идут граждане, перекрыто. Шествие проходит спокойно, правоохранители сопровождают протестующих. Число участников акции пока сложно определить, так как колоны идут с пяти направлений города. Многие участники акции прибыли в Тбилиси из регионов.

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