Есть ли жизнь после смерти?

На Ближнем Востоке разгорается ожесточенное противостояние в идеологической сфере. Все сильнее, с громкими криками и эмоциями спорят о том, кем при жизни был Яхья Синвар - ликвидированный Израилем лидер ХАМАС. Кем он был и перед кем предстал на Высшем суде – «львом, павшим в неравной борьбе с сионистами» и перед смертью презрительно швырнувшим палку в израильский дрон. Или же кровавым зверем, для которого жизнь палестинцев не имела значения и который, как сказал Биньямин Нетаньяху, «прятался в темном логове, и его убили, когда он в панике бежал от наших солдат».

Когда были ликвидированы шейх Насралла и Исмаил Хания, таких споров не было, там все было достаточно однозначно и особых вопросов не возникало. С Синваром – другое. И в ответе на экзистенциальный вопрос «кем он был в этой жизни?» кроется нечто большее, чем простая любознательность обывателя, проблема выбора будущего пути, по которому пойдет ближневосточная «улица»: сопротивление мирным договоренностям до жертвенного самоотречения, не считаясь с жертвами, или все же попытка достичь мира, пусть и пойдя на какие-то уступки с ненавистными «сионистами и империалистами». Иными словами, фанатичное следование идее или попытка наладить мирную жизнь, что само по себе, и ментально и в реальности, гораздо сложнее. Поскольку в этом случае придется думать о разных сложных и непростых вещах: экономике, производстве, социальной инфраструктуре и прочем, о чем совершенно не надо думать в ходе перманентных боевых действий. Взял автомат, надел пояс шахида и вперед. Многие на Ближнем Востоке живут с геном перманентной войны. Еще часть – с наработанными за десятилетия умениями и навыками делать на войне большой или малый бизнес, позволяющий каждый вечер всей семьей кушать плов с бараниной. А то и омаров в ресторанах Дубая – но таких единицы. Многие сделали правильно – просто сбежали из этого ада в благополучные страны и делают там карьеру. Посылая деньги родным и при случае на нужды боевиков, считая себя достойными патриотами и даже причастными к делу борьбы за права палестинцев и борцами с «империализмом и сионизмом».

А кто-то старается просто дистанцироваться от войны, дескать, пусть они там сами разбираются, а мы будем просто жить нормальной жизнью и растить детей. А то, что там где-то стреляют и взрывают, так это ведь не в моем дворе, в конце концов. Забывая о том, что рано или поздно война постучится и в твои двери, враз спалив в огне то, что наживалось и строилось годами. После ликвидации Израилем людей, которые на Ближнем Востоке годами, даже десятилетиями считались, что называется, «иконами стиля», а за сомнения на их счет могли и физически покритиковать с летальным исходом, сейчас наступила новая ситуация. Их фанатичные последователи еще при власти, при оружии, при силовом ресурсе, но уже не в силах подавить инакомыслие, самим бы уцелеть.