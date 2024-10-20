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Приедет ли Путин в Баку?
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Приедет ли Путин в Баку?

Есть ли жизнь после смерти?

слово публицисту
Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
18:26 747

На Ближнем Востоке разгорается ожесточенное противостояние в идеологической сфере. Все сильнее, с громкими криками и эмоциями спорят о том, кем при жизни был Яхья Синвар - ликвидированный Израилем лидер ХАМАС.

Кем он был и перед кем предстал на Высшем суде – «львом, павшим в неравной борьбе с сионистами» и перед смертью презрительно швырнувшим палку в израильский дрон. Или же кровавым зверем, для которого жизнь палестинцев не имела значения и который, как сказал Биньямин Нетаньяху, «прятался в темном логове, и его убили, когда он в панике бежал от наших солдат».

Ближневосточная улица внезапно убедилась, что те, кто не сходил с первых полос газет, те, кто решал вопросы, кому жить, а кому умирать, в ее представлении – небожители, сами оказались внезапно смертны

Когда были ликвидированы шейх Насралла и Исмаил Хания, таких споров не было, там все было достаточно однозначно и особых вопросов не возникало. С Синваром – другое. И в ответе на экзистенциальный вопрос «кем он был в этой жизни?» кроется нечто большее, чем простая любознательность обывателя, проблема выбора будущего пути, по которому пойдет ближневосточная «улица»: сопротивление мирным договоренностям до жертвенного самоотречения, не считаясь с жертвами, или все же попытка достичь мира, пусть и пойдя на какие-то уступки с ненавистными «сионистами и империалистами».

Иными словами, фанатичное следование идее или попытка наладить мирную жизнь, что само по себе, и ментально и в реальности, гораздо сложнее. Поскольку в этом случае придется думать о разных сложных и непростых вещах: экономике, производстве, социальной инфраструктуре и прочем, о чем совершенно не надо думать в ходе перманентных боевых действий. Взял автомат, надел пояс шахида и вперед.

Многие на Ближнем Востоке живут с геном перманентной войны. Еще часть – с наработанными за десятилетия умениями и навыками делать на войне большой или малый бизнес, позволяющий каждый вечер всей семьей кушать плов с бараниной. А то и омаров в ресторанах Дубая – но таких единицы. Многие сделали правильно – просто сбежали из этого ада в благополучные страны и делают там карьеру. Посылая деньги родным и при случае на нужды боевиков, считая себя достойными патриотами и даже причастными к делу борьбы за права палестинцев и борцами с «империализмом и сионизмом».

Многие на Ближнем Востоке живут с геном перманентной войны

А кто-то старается просто дистанцироваться от войны, дескать, пусть они там сами разбираются, а мы будем просто жить нормальной жизнью и растить детей. А то, что там где-то стреляют и взрывают, так это ведь не в моем дворе, в конце концов. Забывая о том, что рано или поздно война постучится и в твои двери, враз спалив в огне то, что наживалось и строилось годами.

После ликвидации Израилем людей, которые на Ближнем Востоке годами, даже десятилетиями считались, что называется, «иконами стиля», а за сомнения на их счет могли и физически покритиковать с летальным исходом, сейчас наступила новая ситуация. Их фанатичные последователи еще при власти, при оружии, при силовом ресурсе, но уже не в силах подавить инакомыслие, самим бы уцелеть.

И если «ближневосточная улица» придет к мнению, что можно идти иным путем и иными средствами, то у Ближнего Востока появится шанс измениться

Ближневосточная улица внезапно убедилась, что те, кто не сходил с первых полос газет, те, кто решал вопросы, кому жить, а кому умирать, в ее представлении – небожители, сами оказались внезапно смертны. А значит, не так уж сильно им покровительствовал Всевышний. Что порождает массу вопросов, главным из которых является то, насколько в глазах Всевышнего было угодно то, что они творили на Земле.

И если «ближневосточная улица» придет к мнению, что можно идти иным путем и иными средствами, то у Ближнего Востока появится шанс измениться. И из территории вечной войны превратиться в территорию нормальной жизни. Чего он вполне заслужил и выстрадал, как бы не пытались доказать обратное всевозможные синвары.

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