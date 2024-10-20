Во сколько обошлась Израилю ликвидация Хасана Насраллы
Только для ликвидации Хасана Насраллы, лидера «Хезболлы», армия Израиля использовала около 80 тонн бомб, которые были сброшены на сеть подземных бункеров в районе Дахия в Бейруте, подтвердил представитель ЦАХАЛ.
Стоимость этой операции для израильского бюджета составила 25 миллионов шекелей, сообщило издание ynet.
Устранение преемника Насраллы, Хашима Сафи ад-Дина, также потребовало значительных затрат. Для его ликвидации во время аналогичной масштабной бомбардировки Израиль потратил еще 20 миллионов шекелей.
По словам представителя армии, расходы на военные действия ЦАХАЛ ежедневно доходили до 400 миллионов шекелей, но после расширения боевых операций на север, включая территорию Ливана, эта сумма увеличилась до более чем полумиллиарда шекелей в день. В ближайшее время прогнозируется дальнейший рост этих затрат.