Во сколько обошлась Израилю ликвидация Хасана Насраллы

Только для ликвидации Хасана Насраллы, лидера «Хезболлы», армия Израиля использовала около 80 тонн бомб, которые были сброшены на сеть подземных бункеров в районе Дахия в Бейруте, подтвердил представитель ЦАХАЛ.

Стоимость этой операции для израильского бюджета составила 25 миллионов шекелей, сообщило издание ynet.