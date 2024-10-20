Когда завершится война в Украине: два прогноза МВФ

Если в прошлом году продолжение войны РФ против Украины до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, то в новом прогнозе это уже базовый сценарий.

При негативном сценарии этого года фонд предполагает, что война может завершиться в середине 2026 года. Также МВФ заявляет о серьезных рисках для Украины в вопросах энергобезопасности и длительности поддержки со стороны западных государств.

Кроме этого, война вынуждает украинские власти закладывать в бюджет на 2025 год больше средств на оборону, чем изначально планировалось. Серьезные социальные и экономические проблемы, а также ужесточение мобилизации приводят к нехватке рабочей силы в стране. По оценке МВФ, свыше 10,3 млн человек остаются перемещенными лицами либо внутри страны, либо в качестве беженцев. В то же время отсутствие продовольственной безопасности затрагивает пятую часть населения.

МВФ призвал украинские власти поддержать пакет налоговых мер, а страны G7 — предоставить Киеву стабильное многолетнее финансирование в размере $50 млрд посредством «экстраординарных займов».

В октябре украинское правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит 1,6 трлн гривен ($38,68 млрд), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. До этого в стране был принят закон о повышении налогов. Одним из основных положений этого документа было повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех категорий населения и его введение для физлиц-предпринимателей.